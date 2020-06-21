白宮前國安顧問波頓在他即將出版的新書中指出川普對台灣的態度。他說，川普最愛在白宮辦公室隨興比喻，先指向一枝筆的筆尖說：「這是台灣」，然後再指向那張歷史悠久、名為「堅毅」的大型辦公桌說：「這是中國」。

以「堅毅」的辦公桌比喻「中國」，那代表「台灣」的「筆尖」應當叫什麼名字？對川普而言，它具有什麼樣的象徵性意義？

川普是生意人出身，出任美國總統之後，許多人認為：他是位「看著帳本治國的總統」。他在意的「帳本」之一，是美國軍工複合體的利益。因為白宮和五角大廈高官退職後的主要出路，便是到幾家大型軍火公司去當掮客，領取鉅額薪酬，替他們推銷軍火。

美國是否要賣軍火給台灣，取決於決策者的政治考量。例如老布希總統於1992年同意出售F-16戰機，距台灣提出需求已經10餘年。事隔27年，川普在「印太戰略」的考量下，決定增賣第二批F-16給台灣。

2019年10月29日，立法院三讀通過《新式戰機採購特別條例》，編列2500億特別預算，採購66架F-16V戰機，平均1架要價37.8億元。而美國最大軍火商洛克希德馬丁公司公布的最新型第五代匿蹤戰機F-36A，1架只要23·7億。台灣購買舊型的F-16V，每架售價竟然比F36A貴了14億！

蔡英文連任發表總統就職演說當天，美國國務卿蓬佩奧以推特送給「台灣總統」賀電，同時又宣布售台18枚新式重型魚雷，也是「一口價」，每枚1000萬美元，由美方決定，沒有任何議價空間。

看到這些案例，大家就可以明白川普所謂的「筆尖」是什麼意思了。他拿起筆，朝擺在名為「堅毅」的大辦公桌上的文件書寫，只要可以榨取台灣的「油水」，當他個人的治績，這支筆便可以繼續留著用。

美國一再警告台灣：台灣要有效抵擋中共入侵，必須將國防支出由GDP的2%提高到3%，也就是由現行的3300億元提高到4500億元。哪一天如果川普發現：他的「筆尖」再也擠不出台灣的「油水」，那這支筆就可以丟了！

（作者為國立台灣大學心理系名譽教授）