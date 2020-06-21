從總統府祕書長的位子，做到要去接監察院長這個職位，午夜夢迴時，浮現在陳菊裡腦子裡的，應該不是包青天，而是蔡英文。究竟蔡英文為什麼要她去監察院，而不是行政院？蔡英文此舉，是在害她，還是愛她？

愛她，那是絕對不可能的事。整個台灣，能比總統府秘書長這個位子更好、更有權力的，除了行政院長，沒有別的。蘇貞昌在黨內的資歷沒有比陳菊好，行政經歷也不一定比她強，憑什麼不叫蘇貞昌讓出這個位子，給她坐坐，而叫她去監察院。

有沒有可能要害她？嘿！包青天是中國的，民進黨是台灣的。以前國民黨掌政的時代，要怎麼把監察院形容成開封府，把院長講成是包青天，那是國民黨的事，但是民進黨不是這麼想的。

我們民進黨一直主張要廢除這個沒有什麼用處的監察院。現在之所以還讓監察院存在那裡喘氣，只有一個利用價值，就是陳師孟同志說的，暫時用來除去那些「辦綠不辦藍」的司法官、國民黨殘餘勢力。

難道只有這一個利用價值？可能不只，應該還有埋掉黨內「異議」的用處。陳師孟就是一個鮮明的例子。蔡英文明明知道陳師孟那樣的個性，卻還是硬把他送進監察院，結果呢？沒有除去國民黨殘餘勢力，卻真真確確地把陳師孟「除去了」。

有沒有這個可能？蔡英文想讓陳菊走陳師孟同樣的路子，最終實際上把她「除去了」？只要母雞還能生蛋，天下，尤其是民進黨內，沒有什麼不可能。那個國民黨的黃健庭，只不過被蔡英文點名要去監察院，就差點被國民黨除名，還弄到馬上自我表態，不去監察院了。

陳菊只要摸著腦門自問，她會比黃健庭好到哪裡去，就一定懷疑蔡英文要她去監察院很可能真的「問題多多」。想想看，黃健庭學問好，人長得也帥，在台東幹縣長，不敢說做得真有多好，但至少不會像她陳菊做高雄市長，做到疑弊案件一大堆。連黃健庭這樣的人都不敢去監察院了，她陳菊能嗎？敢嗎？行嗎？

這兩天，民眾黨立委蔡壁如拿陳菊弊案纏身，高雄市累積在監察院就有58案的事，好意警示她不要去監察院。對啊！蔡英文會不會就是看中了她陳菊有這麼多案子在監察院，才故意要她掌管監察院的？來個以毒攻毒之計？

有可能這是要陳菊面對自己市長任內那些被檢舉的案子，指桑罵槐地點她，要她認清自己，一旦到了監察院必須多學學陳師孟思想，對黨內同志的案子必須懂得放下，否則，黨內同志要是拿起她那些案子來批，可就不好看了。

最後，只要一想到蔡英文哪一天心血來潮，決定廢了監察院，那麼陳菊能去哪裡？退出政壇？令人一陣冷顫。監察院能去嗎？陳菊。

（作者為資深媒體人）