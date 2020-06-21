上周有兩家國內金融企業完成交棒，世代交替是好事，但遺憾的是，金管會想要的「金控去家族化」，顯然是知易行難。

6月是國內上市櫃企業股東會旺季，國內老字號新光金控董事長吳東進卸任，由老臣許澎接董事長，不過，真正有看頭的重點是：二女兒吳欣儒接金控總經理。這種安排企業界不會太陌生，很明顯實權還是在家族手上，女兒接總經理公司就變「總經理制」，老臣當董事長只是輔佐。

同一天王道銀行也舉行股東會與董事會，董事長駱錦明卸任，由女兒駱怡君接棒。王道銀行前身就是駱錦明創立的台灣工業銀行，可以預見，駱家既是創辦家族，創辦人駱錦明雖然掛名榮譽董事長，但女兒既然接了董事長，這家銀行當然是一家「家族化」的金融機構。

台灣金融界曾經有「吳辜蔡花」的說法，除了「花」是指外商花旗銀行外，其餘吳、辜、蔡都是指金融家族。更詳細的說法則是「辜辜吳吳蔡蔡」，因為吳、辜、蔡三大家族掌握包括：新光、台新、中信、開發、富邦、國泰等6家金控，台灣金融企業的家族化確實相當特別。

企業到底是家族化經營，還是專業經理團隊經營是較佳的選擇，管理學界研究多年卻無共識，但歐美先進國家早已「去家族化」久矣。金管會曾經力圖淡化國內金融機構的家族色彩，但從這些金融企業雖然交棒，卻仍難逃「父傳子（女）」的王朝思維，台灣金融企業去家族化恐怕還有很長的路要走。