很多人其實不了解在選戰中屢戰屢敗的政黨為了要生存下去，其政黨的基本立場有可能大幅修改甚至轉變，這種現象在學理上稱為「政黨重組」，在各民主國家均有不少發生過的案例。

以美國為例，從1861年南北內戰之後至少就發生過三次，也就是共和與民主兩黨的角色功能互換。最為著名的一次為小羅斯福總統在二戰之前，將原本支持奴隸制度的民主黨轉變為吸引勞工、外來移民與有色人種的自由政黨，把美國從經濟大蕭條的泥沼中拉起，也讓民主黨振衰起敝，甚至也創造了羅斯福「新政」長達12年的盛世。

國民黨的改革委員會在日前由主席江啟臣擔任總召集人，召開兩岸、青年、組織、財務共四組的大會師。其中兩岸政策最受外界矚目。江根據兩岸組數次會議所得出的「新兩岸論述」，提出堅持中華民國主權、保障自由民主人權、維護台灣安全優先、創造雙贏共享繁榮四大支柱。而外界高度關心的「九二共識」也在所有兩岸組委員肯定其歷史功績的情況下，列為背景資訊完整描述。隨後會中由包括筆者在內的五位外聘專家學者聯名登記發言，引用江主席今年對於六四天安門事件的談話，並呼籲中共盡速釋放李明哲等，認為唯有自由民主的大陸，才有兩岸進一步的可能。

稍後會中有財力雄厚的中常委發言，直指這是他看過國民黨「有史以來最爛」的兩岸論述，認為不該對中共談人權，應該要談和平，並提到難怪國民黨現在被外界看成是「小綠」。對此江主席在結語時怒駁：「我們是正藍，怎麼會是小綠？」而大會師完這兩天，報載馬英九與吳敦義均不滿九二共識成過去式，拒赴江啟臣邀宴。

筆者有幸參與國民黨多場重要選舉挫敗後的兩岸論述改革會議，作為一個非國民黨黨員與一個局外人，從一個民主政治即政黨政治，政黨政治即監督政治的角度，和許多中間選民一樣，希望江領導下的國民黨盡快擺脫不論對岸專制與人權問題即一廂情願傾中的立場；並且回到最多數台灣選民對於民主與主權的堅持。期待國民黨不但回補其作為反對黨的監督實力，也希望國民黨不要違背百年前孫中山以自由、民主、人權作為號召推翻滿清的初衷。唯有真誠面對自身民主轉型之需要的國民黨，將來才有重返執政的可能。

事實上，面對國民黨內部程度不一的反動聲浪，在改革過程中是完全可以預期的，更重要的是這些聲音卻是國民黨走出陰霾之契機。反對國民黨「反共不反中」的黨員有兩種，一種是兩岸買辦，這種人道德低落已是過街老鼠，他們不敢出聲。另一種是「威權懷舊」的老一輩人，他們認為兩岸的統一甚至比台灣得來不易的民主成果更為重要。

但不管哪一類人，如果只為利用國民黨紅統化至泡沫化的剩餘價值來滿足個人私心與私利者，甚至完全不關心國民黨是否有重返執政之可能者，這些人國民黨都要有勇氣清黨。只要有這種勇氣，就能換來更多的年輕與中間選民的支持，甚至入黨。

很多人會問：這樣繼續改革下去的國民黨與民進黨有何差異？文末三點回應：第一、國民黨改革不是學民進黨，而是趨近最大選民數。第二、國、民兩黨不同，前者比後者更關心大陸民主化。第三、國民黨比民進黨更在乎大陸人權問題，包括在台陸配與陸生的基本權益。

（作者為信民兩岸研究協會研究員）