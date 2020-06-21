見到福特六和汽車總裁在媒體上呼籲政府：「應力挺車廠，期盼政府增加說服國外車廠繼續投資台灣的籌碼，提升國產車自製率，培養更多優秀台灣零組件協力廠進入國際車廠採購供應鏈。」不禁百感交集，或許產業界真正想問政府的是：政府眼中還有傳統產業嗎？

汽車產業屬於火車頭產業，可以帶動龐大零組件產業的發展。但是台灣內需市場小，對外競爭力差，早期發展主要靠政府政策保護。到了1990年代，為了配合加入《關稅暨貿易總協定》(GATT，後來的世貿組織)的大政策，必須開放市場

、撤除保護措施。政府除了對外談判爭取緩衝時間，一方面以貨物稅減免優惠鼓勵企業在車型、底盤、引擎三大項研發，另方面以科技預算與5家汽車業者合作開發共同引擎，並且支持車輛測試中心在彰濱工業區建設符合國際標準的測試跑道和檢測實驗室。

由於政府和業界的齊心努力，2002年1月1日我國加入世貿組織（WTO）時，當年汽車產量近33.4萬輛，到2005年還創下44.6萬輛的歷史高峰。而後雖因市場需求因素，產量有所下滑，大致還能維持30多萬輛的規模，迄2015年產量仍達35.1萬輛。但蔡政府執政4年來產量逐年下掉，到去年僅剩25.1萬輛，減少了將近30%，對照當年的榮景，繁華落盡，令人不禁唏噓。

或許有人會認為汽車產業是夕陽西下的傳統產業，殊不知汽車產業的生命週期已經進入新能源車輛和自動駕駛的第二、第三曲線，蛻變出新的產業，衍生出龐大的市場潛力，車輛甚至是半導體IC未來最主要的市場，但產業界迄今看不到政府有什麼重大作為或提出具體產業發展方案。

不僅車輛產業如此，其他傳統產業亦然。去年在美、中貿易衝突之下，台灣出口僅微幅下挫1.4%，但扣掉電子零組件、資通與視聽產品後的傳統產業，其出口卻負成長7.3%；到了今年1～5月，傳產出口進一步衰退近12%，其中主要傳統產業幾乎都呈現兩位數下滑，如基本金屬及製品出口萎縮近12%、機械出口衰退10%、塑橡膠及製品下挫13%、化學品減少近14%、紡織品則負成長近21%，至今也看不到政府予以重視而拿出因應對策。

關鍵在哪裡？在於蔡政府上無真正懂得產業和產業發展的政務官，主其事者糾結在雞毛蒜皮的小事，缺乏高度和格局；下無專業積極、勇於任事的事務官，整體產業發展可說亂了套！

舉例來說，科技創新是驅動產業發展的主力，研發必須上中下游予以整合。但負責科技政策和預算分配的官員大都是借調自學校，言必稱人工智慧、5G等尖端高科技，對產業不熟悉，遑論產業發展，只會擁預算分配大權自重，學術研究計畫和產業發展脫節；負責產業發展的官員則提不出具宏觀的產業科技發展計畫，任憑預算被刪減。整體科技預算支離破碎，未能發揮帶動產業發展的作用。

依據2018年的統計資料，經濟部占科技總預算29%，但其研發成果收入繳交科發基金所占比重卻高達79%，顯示科技預算的分配完全未以績效作為衡量標準，而以部會首長的是否強勢為依歸，每年上千億的科技預算就在不具效益的研究計畫中浪費掉了。

台灣的經濟主要靠製造業帶動成長，若不計以轉口為主的香港，在全球製造品出口排名中高居第7位。要維持如此龐大的出口能量，產品不可僅集中在極少數產業，必須有多元化、科技與傳產各類型產業共同支撐。但政府似被出口表面亮眼的數字所蒙蔽，只看到IC和資通信產業的不斷攀升，忽略了產業空洞化和傳統產業日漸衰敗的危機。

今年1～5月全球籠罩在新冠肺炎疫情之下，需求不振，台灣出口成長仍達1.5%，但IC出口占總出口比重高達34%，集中度過高，風險也大，這就是一個嚴重的警訊；如果扣掉IC，台灣1～5月的出口成長立即轉正為負3.4%。執政的政府若不改變心態和作為，傳產想要有明天就只能自求多福了。

（作者為中華大學講座教授）