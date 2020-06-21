最近國民黨中央提出新論述，其實以國民黨的歷史傳承性質，不管有幾個重點，如果沒有勇氣指出兩岸同屬一個民族，求同存異，走向和平繁榮的共同未來，其他繞來繞去的話都是多餘的。論述不是做文章，不是公關公司的廣告詞，而是政黨和個人的政治信仰、畢生志業，無論成敗榮枯，均不改其志。一個有信仰靈魂的政黨和個人，無論在言詞和文字上，會追求文化，展現思想。

過去二十多年，國民黨的靈魂被李登輝用戀日開了一炮，是蓄意的；後來又被馬英九用吹捧日據總督府忠僕八田與一，再補上一槍，是心虛和糊塗。如今早已氣若游絲，每次選輸，就六神無主，最後以自宮向民進黨表忠，實等而下之，倒是藍營群眾和中間選民看得很清楚。

先不談大道理，以兩位曾經獲全台立委最高票的當年藍營新秀為例。一是孫大千，曾連任三屆立委，2016年小輸，2019年大輸。馬英九的愛將吳育昇也曾連任三屆，2016年大敗給民進黨的小女孩，2019年連黨內初選都輸掉。他們共同點是能言善辯，鬥志十足，不過一旦不當立委，好像人就不見了，毫無公共能量。這不奇怪，他們平常沒有教育和文化的耕耘，沒有拿出資源在出版、文化建設、歷史教育等知識和心靈的長期耕耘。當立委只是政商關係的拓展，沒有文化貢獻，沒有思想魅力，社會基礎連地方草根人物都不如。當初只隨大環境崛起，環境丕變，就立刻掉下去，而且無力重新站起。

現在，最新的新秀羅智強也帶著馬的光環，勇於搏鬥，卻又似曾相識，跟孫和吳一樣，沒有文化、歷史和思想的長期耕耘，沒有不被環境左右而穿越人心的感染力，所以，最後的結果會有所不同嗎？如果不在馬身邊，也不當議員，還能剩多少？他們當紅時都很年輕，所以國民黨問題並非出在「沒有提拔年輕人」。

由於沒有思想力量，所以無法犧牲自我，關鍵時總是堅持己利；由於沒有思想力量，所以無法堅持，暫時失敗時即放棄原則，隨風逐流，無法逆轉大局；由於沒有思想力量，所以沒有長遠規畫實踐，凡事只算眼前，最終就是錢和權，所以很容易被收買轉向。

今天國民黨連對兩岸歷史如何走到今天，以及承擔了何種重責大任，都畏首畏尾，語焉不詳，卻還侈言重建「革命實踐研究院」，革命什麼？實踐什麼？一片空茫。國民黨的創始人孫中山生前非常落魄，不斷被出賣和驅趕，但他長年潛心的思想著作，卻啟發了幾代中國人的奮起，願意為偉大的民族目標付出心血，甚至犧牲生命，正是如此精神奠定了中華民國百年的基業。這位只讀書寫作、高談中華文化精髓以及如何興建全國鐵路的孫中山，如果擺在今天的國民黨，估計沒幾人想聽，因為他無法帶來立即的好處，連開會都不會找他，這正是今天國民黨的腦茫心空的模樣，而且最微妙的是也沒太多人覺得難過，因為對岸正快速壯大，取代了國民黨被期待的任務。

（作者為資深媒體人）