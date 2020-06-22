正是這個集事業風流、情趣風流和愛情風流於一身的風流天子，讓大唐王朝煥發出璀璨奪目的光輝，這是時代的主旋律。但是，僅僅「風流」二字並不足以評價唐玄宗。有一個說法叫做「月圓則缺，水滿則溢」。唐玄宗天寶十四年（七五五年），正當玄宗和楊貴妃在華清宮一起享受浪漫溫泉浴時，唐朝歷史上最大的一次內亂爆發了。

大唐盛極而衰

這場內亂就是著名的「安史之亂」。發動叛亂的安祿山和史思明從今天的北京一帶一路南下，橫掃大半個北方，大唐盛世就此戛然而止。白居易有詩句說：「漁陽鼙鼓動地來，驚破霓裳羽衣曲。」事實上，安史之亂驚破的不僅是李隆基和楊貴妃的愛情神話，更是千千萬萬老百姓的安居樂業之夢。這場戰爭持續了將近八年，它不僅給唐玄宗的皇帝生涯畫上句號，也成為大唐盛衰的分界點，乃至整個中國帝制時代歷史的分水嶺。

怎麼叫中國歷史的分水嶺？首先，在文化方面，中國不再像原來那樣自信地吸收外來文明，伴隨著世界主義的減弱，民族主義開始抬頭，中國文化的保守主義傾向日趨濃厚；在政治方面，因為敵對力量的變化，中國的政治重心逐漸從西北轉移到華北，最明顯的體現就是首都從長安逐漸轉移到北京；在經濟方面，因為安史之亂對北方的摧殘，中國的經濟重心也最終從北方轉移到江南，從此，南北關係取代東西關係，成為中國的主要話題。更加令人遺憾的是，安史之亂後，中國又經歷了若干朝代，在這些朝代裡，中國經濟也曾強盛，疆域也曾遼闊，文化也曾昌明，但是，說起全盛，已不復盛唐風範。

國家如此，玄宗本人也是如此。安史之亂結束後，唐玄宗從四川回到了長安。但是，此時的他已經不再是叱吒風雲的皇帝，而成了寄人籬下的太上皇。沒過多久，就被當皇帝的兒子軟禁起來，身邊舊人風流雲散，只剩下幾名年老體弱的宮女伺候。面對瑟瑟秋風、滿階落葉，暮年的唐玄宗經常吟誦一首詩：「刻木牽絲做老翁，雞皮鶴髮與真同。須臾弄罷渾無事，還似人生一夢中。」（唐梁鍠《詠木老人》，一說唐玄宗《傀儡吟》）意思是說自己就像提線木偶一樣，戲已演完，該收場了。確實，這時候的玄宗連人身自由都沒有，事業更無從談起，不就像一個謝了幕的偶人嗎？與此同時，他也失去了伴侶楊貴妃，令人羨慕的愛情付之東流。堂堂皇帝，最後連自己的寵妃也不能保護，人生還有什麼能比這更失意的呢？史書記載，玄宗在安史之亂後又去過一次華清池，在安史之亂前，他每次都是騎馬去，這次卻是乘輦去的。在路上，有父老問他：皇帝為何不騎馬？玄宗傷感地回答：我老了，騎不動了！當年的情趣和豪氣都已經蕩然無存。

毫無疑問，玄宗的人生充滿矛盾。他把大唐推上盛世的顛峰，又親手把大唐拉入戰亂的谷底。正是這樣的壯麗事業和這樣的悲涼結局構成的強烈反差，讓人們對唐玄宗充滿感情。這種感情既不是對太宗那樣的崇拜，也不是對中宗那樣的鄙視，而是一種愛恨交加的感情。我們很容易就把他當作一個和自己一樣有血有肉、有抱負也有缺點的人去看待，至少我個人是如此。為什麼我們會有這樣的感情呢？我想，明代著名文人張岱說得好：「人無癖不可與交，以其無深情也；人無疵不可與交，以其無真氣也。」唐玄宗就是這樣一個既有癖好又有瑕疵的人，我們每個人都可以理解、可以笑罵、可以神交。接下來，帶著這樣的理解與同情，我們一起審視這位帝王，也審視這個時代。唐玄宗究竟是一個什麼樣的皇帝？他有著怎樣的功業和失誤？歷史的教訓在哪裡？歷史的精神又在哪裡呢？

第五回 誅殺韋后

政變隨時有暴露危險

唐隆元年（七一○年）六月二十一日，唐中宗去世剛滿二十天。因為還在國喪期間，滿城縞素。突然，從宮裡衝出一隊人馬，馬上的人身著大紅大紫的嶄新官服，手裡拿的武器上還沾著斑斑血跡。這些人在長安城的大街上大說大笑地一過，整個城市立刻籠罩上一種既緊張又興奮的空氣。這些人是誰，他們怎麼敢在國喪期間如此高調？讓我們從頭說起。

上一回我們講到，唐中宗死後，韋皇后準備效法武則天再當女皇，李唐宗室又一次面臨滅頂之災。為了挽救李唐王朝，原本身分不高、沒沒無聞的李隆基挺身而出，調動自身勢力，聯合相王與太平公主勢力，準備和韋皇后拚一場。就在李隆基悄悄謀畫著政變的時候，本來屬於韋皇后派系的大臣崔日用反水，提醒李隆基，形勢緊張，政變隨時都有暴露的危險，如果再拖下去，很可能功虧一簣。

李隆基聽了崔日用的話是什麼反應呢？他暗中嚇出一身冷汗。幸虧崔日用兩面三刀，身在曹營心在漢，如果他立場堅定，把掌握的情況報告給韋皇后，自己的腦袋早就跟脖子說再見了。有道是「當局稱迷，旁觀必審」。李隆基也知道，崔日用說的對，政變已經是刻不容緩。可是，要發動政變，總要先評估一下風險指數。這場政變有沒有風險呢？風險太大了。把雙方力量放在一起對比一下就能看出來，韋皇后優勢非常明顯。首先，她有輿論優勢。她已經立了中宗的小兒子李重茂當皇帝，自己以皇太后的身分主政。她的一切政令，都是以小皇帝的名義頒布的，誰反對她，就是反對皇帝，就是十惡不赦、罪不容誅。這就叫做「挾天子以令諸侯」，占盡了輿論優勢。

其次，她有軍事優勢。中宗剛死，韋皇后就立刻調集五萬府兵，讓他們和禁軍一起，對長安城實行軍事管制。為了確保軍隊的忠誠，她還任命自己的姪子、女婿等親信擔任將領。這樣的軍隊不僅軍事過硬，而且政治合格，當然力量強大。再次，她有政治優勢。我們說過，韋皇后在中宗一朝已經安插了很多親信擔任宰相，因此，當時的宰相班子基本都是她的支持者。宰相是百官之首，一呼百應，韋皇后有了他們的支持，在政治上也是頗為穩妥。有了輿論、軍事和政治這三大優勢，想要挑戰韋皇后，無疑相當困難。（待續）