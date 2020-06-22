無色覺醒》 賴岳謙：高雄市長補選上策？藍白拒絕提名投票？

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第657集播出，由主講人賴岳謙教授為網友做客觀評論綜合分析：「高雄市長補選上策？藍白拒絕提名投票？」

高雄市長補選將於8月15日舉行。民進黨幾乎確定由前行政院副院長陳其邁回鄉再戰，藍白政黨的推派名單仍持續受到關注，甚至傳出雙方都不排除有藍白合作的可能。這場高雄市長補選，將會帶給台灣政壇什麼樣的變化，以及民進黨繼罷韓成功後更顯的勢在必得，但是否真能順利重回高雄執政毫無變數，尚且不能定論。

回顧高雄市長罷免選舉過程，罷韓團體可說是爭議不斷。在野各界不斷提出「國家公器」是否介入選舉的指控，其中交通部為了輸送返鄉投票人口，在投票期間加開高鐵班次，並順勢推出各式配套優惠活動，在此防疫期間也引來諸多批評；法務單位更是被人詬病，除了罷韓活動在高雄各處提前偷跑連署，疑違反新市長任期一年內不得罷免之嫌。另罷韓團體組織分工主導這次罷韓文宣，其中因贈品價值過高，涉嫌賄選的嫌疑，惟法務單位一概置之不理！執政黨所屬行政單位，是否技術犯規而淪為政治工具？

除了政府行政機構，政治是否進入校園自治團體，也成為這次罷免的爭議點之一。甚至有國立學府的學生會以「返鄉陪媽媽專車」之名，唯獨補助高雄市籍學生返鄉，公然號召青年學子返鄉投票，社會輿論為之嘩然。有此可知民進黨高唱的「黨政軍退出校園」，是否完全淪為政治口號？

2018縣市長選舉，國民黨派韓國瑜南下高雄異軍突起，三山造勢萬民心沸騰，中華民國旗海飄揚，颳起全台「韓流」旋風，使高雄子弟陳其邁丟失本應是囊中物的市長位置。而面對這次高雄市長補選，民進黨高層也必定全力投入陳其邁的輔選，他也配合府院安排遞出辭呈，率先回鄉開跑競選活動，不難看出他的企圖與決心。混沌未分天地亂，茫茫渺渺無人見。到底藍白政黨合作的可能性？或各自推派重量級人物參選扭轉乾坤？亦或出現無黨籍爆炸性人物增添變數？

台灣政黨政治已然成熟，但民主選舉過程中，不免因意識形態造成社會的衝突對立。政黨在勝選得到執政權後，應當化解社會仇恨、避免族群撕裂，超越黨派為民服務。而這場高雄市長罷免案，疑似相關政院部會喪失行政中立原則，政治力量是否介入選舉，這無疑是加深社會裂痕形成雙輸的局面。……更多新聞內容請即點閱本節目視頻觀看分享！