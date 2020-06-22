蔡英文總統和多所高中學生面對面座談時，有學生提到釣魚台更名問題，並詢問當主權受到侵犯時要如何宣示主權？小英回應以堅定的集體國民意志，讓世界知道我們是一個國家。

如今日本石垣市議會通過更名案，蔡政府坐而言不如起而行，該如何拿出具體作為，才不辜負學子們的愛國心？

石垣市議會欲將釣魚台列嶼更名，宜蘭縣政府率先表達抗議，外交部重申我擁有釣魚台列嶼主權的事實，呼籲日方自我節制，駐日代表謝長廷雖向日方表達關切，但拋出爭議主權本就是各自表述的說法。

另一方面，日方強調此次更名用意，是因大陸公務船頻繁進入釣魚台海域，以此作為緩頰，但更名根本無助解決爭議，反易製造衝突。果然在宜蘭縣議會搶先更名為「頭城釣魚台」後，日本石垣市議會也如預期表決通過將行政區域名稱變更為「登野城尖閣」。

不過，政府始終未有具體行動，也難怪蔡總統面對青年學子座談時，一名清水高中學生會以直球對決，提問日本根本不重視釣魚台是台灣領地之一，並以太平島被判定為礁的爭議比擬，直指領土遭受嚴重侵害、主權受到壓縮，詢問政府如何捍衛主權？

蔡總統當場告訴高中生，這是國家面臨的最重大挑戰，卻又把球丟到政府最近猛搞防疫大內外宣的成果上，指全世界因此看到台灣，勉勵學子當全世界把目光放在台灣，就要把台灣人的堅持跟價值展現出來，迴避釣魚台主權爭議問題。

只是，既然蔡政府認為防疫已讓台灣在國際社會打響名聲，為何不藉此機會順水推舟，大聲向國際社會發聲擁有釣魚台主權，並呼應民間保釣行動，集所有國民堅定的意志迫使日方取消並擱置爭議，以維護我主權及漁權。