大陸軍機頻頻在我西南空域活動，軍方及媒體均定位為對我國防安全的威脅，但媒體報導用詞並不精確，在行為態勢上，有稱「侵犯空域」者，有稱「騷擾防空識別區」者，甚至還有「侵入領空」的標題，不一而足，但在法理意義及國軍應對處置上，這些名詞差異甚大。在位置描述上也五花八門，如「台灣西南」、「台灣海峽西南」、「防空識別區西南」，實際位置差之毫釐失之千里，民眾眼花撩亂，無法掌握真相，對一個需要全民以理性、共同智慧處理兩岸問題的社會而言，絕非好事。

大陸軍機近日的行動研判並非有計畫對台發動輿論戰，而是台灣航空迷提供資訊，媒體跟蹤炒作，國防部被動出面說明。但國防部往往只是寥寥數語，粗略證實媒體的報導，卻未拿出具體資訊與圖示，根據共機航跡說清楚其位置，並做出明確判斷，共機此一行動究竟屬於正常的活動，或是異常、有威脅性的行動。國防部應依據事實做出專業判斷，不可屈從媒體壓力、政治正確。

當前兩岸關係惡劣，儘管北京無意動武，但雙方溝通管道中斷，互信諒解蕩然無存，意外軍事衝突的可能性不容忽視。台灣是個危機社會，更需要公開透明的資訊，當媒體密集報導共機活動，空防主管機關卻疏忽揭露正確訊息的責任，政府高層又有意無意企圖藉片面資訊塑造危機意識，更讓國人疑惑不知葫蘆中賣何種膏藥？

兩岸軍事對峙可能是新常態，緊張情勢下雙方行為都須謹慎，更要注意合理性。但當前若干空防法規制定於早年，如今已失去執行的能力與必要，只具有象徵意義，我空軍針對共機廣播警示用語也必須符合國際法理，這些都需檢討修正，以免落人口實。

依據《兩岸人民關係條例》第29條，政府授權國防部畫設台北飛航情報區限制區域，未經主管機關許可不得進入其中，否則依據同法第31條執行空防任務機關必須有所作為。但當年國防部畫設範圍超出台北飛航情報區邊界，甚至涵蓋上海飛航情報區空域，空軍在實務上並未執行此一規範，台海上空是東亞最繁忙的民航機航線，預期未來台海的軍事活動將不斷增加，不合理的規範宜盡早修訂，避免滋生事端。

綠營高層針對中共軍機在我周邊活動，曾經宣示過要「強勢驅離」，但是查閱相關法條，僅在《兩岸人民關係條例施行細則》第41條，針對大陸民航機執行空防任務時，可採取攔截、辨證、驅離、開槍示警、引導降落、強制驅離、嚴密監視戒備以及逼其降落等不同措施，但是並無目前政府對外所宣示強勢驅離，或是空防單位所稱廣播驅離或是警告驅離，顯然政策宣示與說明未曾參考法律用語。

國軍透過國際緊急救難頻道，以共機影響我飛航安全為由，運用廣播要求其迴轉脫離，不得進入我所畫設的防空識別區。但就法論法，在國際空域上畫設防空識別區後，能否就此排除共機進入該區，剝奪其在國際空域進行飛航活動權利？或者是拿不出所聲稱共軍影響我飛航安全確切證據時，政府又要如何自圓其說？

相對於大陸所公布的《東海防空識別區航空器識別規則》，僅針對不配合識別或者拒不服從指令航空器，聲稱將採取防禦性緊急處置措施，但未排除他國軍機進入該空域。政府應思考要求共機不得進入防空識別區，排除其合法飛航權利，在國際社會中能否獲得認同。

國際海域上軍事機艦遭遇本來就充滿風險，大陸與美國及東協各國都曾簽訂協議，宣示遵循《海上意外相遇規則》（CUES：Code for Unplanned Encounters at Sea），期能避免機艦相互接近時產生意外衝突，但還是經常產生驚險狀況，衍生無窮爭議。國軍可曾對此規則深入研究，期能掌握防範保險機制與自我行為約束規範，以降低台海風險。

兩岸機艦活動非常可能近距離接觸，未必刻意兵戎相向，但擦槍走火風險必然增加。近日媒體報導，國軍內部會議研究提升驅離作為，採取航道占位模式反制，甚至令戰機以終極手段貼近壓迫，讓共機「飛不下去」，但這種特技飛行施壓方式，正是前述國際規範所嚴格禁止。國防部雖斷然否認，但仍有政治人物加溫煽火，讓人心驚肉跳。政府應對安全情勢，需有為有守、妥善檢視各項規範，尤要嚴防第一線接觸、熱血軍人可能引發的衝突。