以93.9%創下史上最高滿意度的衛福部長陳時中，不但民調遠高於總統蔡英文的74.5%，連民眾對他的「感情溫度」也高達87.78度，同樣完勝小英的67.6度。台灣民意基金會董事長游盈隆稱之為「前無古人後無來者」，如此高的人氣，恐怕難再出現。

然而，儘管陳時中如日中天，但是進入第二任期的蔡英文，卻選擇擢升原經濟部長沈榮津為行政院副院長，而不是陳時中，由此可以了解，蔡政府的防疫思維已經改變，由原先的全力抗疫轉為振興經濟。

目前陳時中仍然擔任一級開設的中央疫情指揮官，換言之，理論上，防疫仍然是他說了算。而廣義來說，提振疫後的相關措施，諸如邊境解封的時機和幅度、是否要和他國簽訂「旅行泡泡」等措施，還是必須陳時中說了算。

然而，眾所周知，深受「嘉玲」思維侷限的陳時中，為了不要讓防疫破功，對各種開放採取的是最保守、最低限度甚至是持續封鎖的態度；看來，陳時中無法承受、忍受一點點風險，這與站在產業的一邊、期望開創疫後經濟新局的經濟官員的立場完全不同。

過去，沈榮津與陳時中屬平起平坐的內閣成員，而陳時中是防疫指揮官，說話當然更有份量些。不過，沈榮津現已高升為副閣揆，成了陳時中的長官，而總統蔡英文和行政院長蘇貞昌，日前才因為醫材收費上限的政策，聯手修理了陳時中，外界戲稱這位人氣王已走下神壇；陳、沈此消彼漲，情勢應該已有所調整。

再者，進入「防疫2.0」的階段後，民進黨政府著力的重點在於想辦法趕快提振經濟、增加就業。這個時候蔡政府需要的不再是一位防守型的防疫指揮官，而是攻擊型的經濟開拓者。

儘管沈榮津和新上任的國發會主委龔明鑫、經濟部長王美花等人，也未必是開疆闢土型的將才人物，但至少沒有陳時中那麼強的防疫包袱，在經濟領域的眼界當然也比陳時中開闊得多；何況，疫後經濟成績好壞的帳是算在這些經濟閣員的頭上，又不關陳時中的事，他當能是繼續秉持閉關自守、阻絕疫情為最高指導原則。如此一來，陳時中就成了經濟內閣與產業的阻礙，肯定會樹敵。

殘忍的民進黨政府一直把陳時中晾在高處，轉移政府各種施政不力的焦點，直到此時，竟仍然讓他扛著超過他應該擔負的重責大任。而看來陳時中也已欲罷不能、無法自拔。或許他的長官正在等著他自爆吧！

陳時中自己要懂得「斷捨離」，識時務者為俊傑，不要撈過界。回到單純的衛福部長，專心致力於防疫工作，北京的二次疫情爆發就是個警訊，萬一台灣突然爆發疫情，指揮中心有對策嗎？千萬不要等到顧人怨到了最高點、成為各方指責的對象，才被迫踉蹌退位。

（作者為資深媒體人）