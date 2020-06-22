日前國民黨公布兩岸政策論述，提出了「四大支柱」，這「四大支柱」立意甚高，但要務實可行，得到台灣民意支持、也要兩岸共同接受，甚至美國方面默認，才能為台灣開創發展契機。

首先，就「堅持中華民國主權、拒絕一國兩制」而言，國民黨從1949年播遷來台，一貫的立場就是堅持中華民國、反對「一國兩制」，從未動搖過。在1949至1987年兩岸還是冷戰對峙其間如此，1987年台灣開放民眾赴大陸探親後仍然如此，這也是台灣民意所向。

隨後兩岸交流，就有許多涉及公權力事項，須經雙方談判解決，此時台灣方面不同意大陸的一個中國原則，經雙方各讓一步，1992年兩岸達成「九二共識」，共識的內容可簡單歸納為「一個中國，各自表述」，我方表述的「一中」就是「中華民國」，這是根據《中華民國憲法》，中國大陸雖然公開不承認「中華民國」，但至少在兩岸及國際場合都是私底下默認，否則不會有2008年中共總書記胡錦濤致電美國小布希總統所說的「各自定義」及2015年在新加坡舉行的「馬習會」。

在2008年至2016年兩岸恢復海基、海協兩會協商期間，筆者受政府委託與中國大陸展開談判，在台灣主場談判致詞當然是講「九二共識，一中各表」，即使在大陸客場公開致詞時我也再度重述過。

然而，民進黨常欺騙台灣民眾說「九二共識」是賣台、出賣主權，這根本是睜眼說瞎話，如果「九二共識」賣台，那台灣在1992年就賣了，民進黨如何能在2000、2004、2016、2020四次當選中華民國總統，這個總統難道是中華人民共和國的台灣特首！

2016年民進黨執政後，由於不承認「九二共識」，被中國大陸認為是破壞兩岸政治互信基礎，所以緊縮「九二共識」的意涵為「體現一個中國原則的九二共識」，這是由於民進黨的「台獨」立場，與中國大陸無政治互信所造成。

其次，就反對「一國兩制」而言，「一國兩制」當初是為香港設計，1997年香港主權回歸中國大陸後才實施，回歸前也沒有「一國兩制」。與香港比較，台灣有自己的人民、政府、領土、軍隊、外交等，與香港情況完全不同，國民黨也從未接受過一國兩制。

去（2019）年1月2日習近平在《告台灣同胞書》40周年紀念提到「一國兩制，台灣方案」，民進黨立刻撿到槍，將「九二共識」與「一國兩制」畫上等號，其實「一國兩制」是兩岸統一後的政治制度，而「九二共識」是統一前兩岸的協商交流基礎，兩者不應混淆。可惜的是大陸方面未立即出面駁斥，而於兩週後才由國台辦發言人將九二年雙方往來函電全文公布，其間根本沒有提到「一國兩制」。

不論台灣人民喜不喜歡大陸，中國大陸就一海之隔，政治、軍事、經濟等綜合實力大幅上升，台灣要維持兩岸和平穩定，不發生戰爭的關係，需要發揮高度的智慧，過去雙方在「九二共識，一中各表」的基礎上，舉行過11次會談，簽署過23項協議，同時台灣可以參加「世界衛生大會」（WHA）、國際民航組織與國際刑警組織，並與紐西蘭與新加坡簽署經濟合作協議，兩岸政治互信的「九二共識」居功厥偉。

國民黨新兩岸論述不能否定過去的成就，必須在此基礎上，賦予新時代意義，並加以發揚光大。總而言之，九二共識的一個中國，各自表述，目前看來，大陸只要前4個字，而民進黨只要後4個字，而且表述又不依憲法，稱之為台灣或中華民國台灣，民共都斷章取義，只有回到原汁原味的完整8個字，才是兩岸和平共榮的基礎。

（作者為前海基會副董事長兼祕書長）