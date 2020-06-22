上周五，郵箱裡一封抬頭寫著「我也在房間裡」的電子郵件，吸引了我的目光。這封電郵寄件者是美國國務院，內容是美國國務卿蓬佩奧針對美國前國家安全顧問波頓新書《事發之室:白宮回憶錄》的表述。

蓬佩奧說，「我還沒有讀過這本書，但是從我看過的摘錄中，波頓散布了許多謊言，完全自欺欺人，徹頭徹尾的虛假信息。波頓的最終公開角色是叛徒，他違反了他對美國人民的神聖信任，傷害了美國，既悲傷又危險。」蓬佩奧最後說，「我們（美國）在世界各地的朋友：您知道川普總統的美國是世界上造福人類的力量。」

這封郵件，令我失語。一名英國同業則回應：「他們都是刀、蛇、蟾蜍和蠕蟲。」

《事發之室:白宮回憶錄》本周二(23日)才正式上市，但勁爆內容已引發全球熱議。川普總統罵波頓是小狗但也阻止不了新書發行，川普身邊的親信，如蓬佩奧者紛紛跳出來替主子澄清「事實」─但什麼是事實呢？我們該相信誰呢？現場該如何還原呢？

如果你相信「川普總統的美國是世界上造福人類的力量」，問題大概就不太大。否則，就要再想一下，把台灣當成「筆尖」的是否只有川普總統一人。

波頓的白宮回憶錄告訴了許多我們已經知道的事實─川普總統對世界和國際運作的方式了解極少；他把白宮視為個人和家庭利益的延伸；他跟普丁、金正恩這些獨裁者互動，讚揚中國在新疆設立再教育營。基本上，只要能幫助他贏得白宮第二任期，無論如何令人反感、陰暗、撒謊，川普幾乎準備與任何人合作。

在中東以巴問題上，川普把自己描繪成為可以獲得諾貝爾和平獎的使者，讓以色列極右派內坦亞胡政府打著美國川普政府「和平計劃」旗幟，非法吞併大片巴勒斯坦土地。川普這麼做實際上是透過出賣巴勒斯坦，獲取猶太裔美國選民的支持。

在中東的另一個戰線上，川普單邊廢除伊朗核協議，對德黑蘭實施武器禁運。川普的目的在於告訴美國選民，他「抵制」了伊朗。實際上，這些策略已誘使伊朗恢復與核武有關的活動。讓區域內瀕臨更大的戰爭危機。而川普從敘利亞撤軍，無異於把戰略勝利拱手讓給俄羅斯普丁政權。川普在大衛營與塔利班的秘密峰會，更是對美國北約盟國的和阿富汗人民的背叛，但這麼做，他可以告訴美國選民，自己結束了美國最長的海外戰爭。

川普是為選票而戰，不是民主。而川普連任最大的賭注還在於中國。為了達這個目的，除貿易國安，南海、香港、台灣都是他的交易籌碼。

對於任何客觀的觀察者而言，美國川普政府的外交政策就是一場災難。在這個故事裡沒有英雄。波頓也是一個危險人物。川普和波頓代表了兩個民族主義品牌，前者民粹投機，後者強硬具侵略性，這兩個信念的結合，不但未能替美國外交政策提供藍圖，並逐漸失去盟邦對美國的信任。

川普不理解國家和政黨利益，與自己的連任競選活動和家族利益是分開的；波頓又何嘗明白個人利益和不道德的煽動與世界安全是分開的。否則，在川普受彈劾審查期間，知道如他在回憶錄中爆料的這麼多事，波頓為什麼沒有透露自己對川普的了解。波頓說川普把台灣當成「筆尖」，若符合波頓個人利益，台灣對波頓也是「筆尖」。這項警戒，可能是波頓回憶錄，對台灣最大的貢獻。