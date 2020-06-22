國民黨開改革委員會，兩岸論述報告中肯定九二共識的歷史貢獻，但有委員質疑這份報告將其當成過去式，是拋棄九二共識。可惜他們為九二共識辯護的聲音來得太遲了，遲到了4年。

過去4年，鮮少有人像我一樣，發表文章論及兩岸關係時，都為九二共識辯護，在各式媒體平台上提到九二共識超過百次。

我公開批評蔡英文總統扭曲九二共識，將其扣上一國兩制的帽子；民進黨立委說，九二共識裡沒有一中各表的空間，我批評他們屈從中共的主張，放棄台灣的立場。

即使民進黨不承認九二共識，也無法否定在馬政府執政時，兩岸在九二共識的基礎上，才有了直航協議。當陳菊與賴清德等人赴大陸交流時，他們不是從台灣飛到香港轉機，而是直航大陸。直航是具體存在的事實，這就是九二共識的成果，民進黨嘴巴說不要，身體卻親身享用。

九二共識有五大貢獻。首先是擱置主權爭議，務實協商。兩岸政權互不承認對方，糾葛主權爭議，數十年來無法坐下來談，但在陳水扁總統執政時，大幅開放大陸產品來台，他也讓大陸成為台灣最大的貿易夥伴，兩岸的經貿交流旺盛，衍生出許多問題。九二共識讓兩岸先就民生問題，包括直航，以及台灣通緝犯躲藏大陸等議題務實協商。沒有九二共識，兩岸交流秩序會停留在陳水扁時代的一團亂。

第二，農漁民與中小企業獲益。因為務實協商，農漁民與中小企業的產品得以納入ECFA早收清單，零關稅銷往大陸，以文心蘭為例，從1年6000支成長為40萬支。ECFA是約束兩岸經貿遊戲規則的契約，台灣人賣東西到大陸，減低風險，多了安全。

第三，危機控管、避免戰爭。美國歐巴馬政府便公開支持兩岸的對話協商，認為兩岸間基於九二共識的制度化協商，有助於亞太區域穩定，對美國也有利。

第四，國際空間更為寬廣。例如台灣曾年年出席世界衛生大會；蔡政府執政後，不但無法出席，今年連美國都拒絕表態支持台灣。

第五，兩岸政府對政府協商，建立了官方與官方的聯繫機制，使得中國大陸不得不與中華民國政府直接打交道。民進黨執政後，否定九二共識，中華民國政府在兩岸互動中就消失了。今年2月6日，蘇貞昌院長針對武漢加班機大聲喊出「必須以政府對政府協商為前提」，現已經過了130多天，民進黨的政府對政府協商仍沒有蹤影，不只自我打臉，臉腫得厲害，食言而肥，蘇內閣的身軀臃腫難堪。

但九二共識如今失去作用，也是得勇敢面對的客觀事實。中國大陸壓縮了九二共識中各講各話的空間，讓九二共識的精髓─「創造性的模糊」失去作用。以前兩岸協商平台上，雙方多只講「九二共識」4個字，我方只在自家場合談「九二共識，一中各表」，對岸也只在面對他們的人民時才說「反台獨的九二共識」，彼此留下各自詮釋的空間。但民進黨執政後，對岸在交流場合把話愈講愈硬，大力強調大陸對九二共識的單方面定義。也是國民黨自我辯護不力，赴陸交流的重量級政治人物裡，只有朱立倫在劉結一面前直言台灣方面對九二共識的「意涵不同」，不少國民黨要員自我萎縮，認為九二共識沒有一中各表的空間了。

過去4年間，九二共識從不是個討好的議題，台灣年輕人對九二共識不了解，九二共識跟國民黨綁在一起時，就是保守、老舊、傾中的同義詞。4年間，九二共識背負了不該背負的罪名，我帶著鋼盔往前衝時，常常形單影隻，現在國民黨改革委員才挺身捍衛九二共識，他們遲到了。

九二共識已經失去台灣社會的支持和功能，兩岸需要超越九二共識，找到新的互動基礎，國民黨應該勇敢提出傳統統獨概念以外的新空間。中國大陸說九二共識是定海神針，別忘了定海神針其實是西遊記裡的金箍棒，運用自如，可以穿山入海，也可以放在耳朵裡再伺機使用。超越九二共識，不是否定其歷史作用，唯有保持金箍棒的伸縮靈活，兩岸才可能掙脫主權爭議的僵局，超越17世紀《威斯特伐利亞和約》的傳統民族國家觀念，往更有創意的方向建構兩岸關係。

（作者為倫敦大學伯貝克法律學校博士）