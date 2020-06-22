大陸人大常委會初審《港區國安法》草案，預計7月將加開會議通過，並於1個月內生效。面對香港回歸23年來最具深刻的一次變化，大選期間大打「香港牌」的蔡政府，在處理《國安法》與台港關係議題時，變得低調而務實了。

蔡政府低調務實，有3個標誌：第一，蔡總統本人一開始宣稱不惜中止《港澳條例》，後來再也不提了。最近在「哥本哈根論壇」講話中，官方中文稿使用「香港回歸中國」的表述，而不是香港反對派喜歡用的「中英主權移交」，蔡釋出的訊號很明確，不挑釁「香港是中國一部分」的事實，沒有認同或支持「港獨」的問題。

第二，陸委會頒布的香港人道救援專案，其法源是《港澳條例》，很明確是在現行憲政體制架構下，處理涉港議題和台港關係事務，未挑戰一中憲政架構；新設立的「台港服務交流辦公室」是在台方對港半官方機構「策進會」之下，而非國安體系或行政部門，謹守台港民間交流分際。

第三，陸委會強調香港人道救援專案適用範圍僅限於「合法」來台港人，還重申這是「援助」而非「救援」，排除香港「黑暴勇武」以偷渡來台後獲得政治難民庇護的可能。當然，未來可能有個別台灣民間團體發起港台逃亡式「救援」行動，但相信屆時政府也會依法處理，最多比照過去處理大陸逃台異見人士的模式，安排非法入境者短暫停留後前往第3國。

從這3個動作可以看出，民進黨政府打「香港牌」愈加克制、理性，這當然與選舉結束有關，但最重要的原因還是，隨著近半年來內外情勢的變化，民進黨政府也意識到「香港牌」已逐漸變味，當情勢難以掌控時，最好低調處理，以防意外和反噬。

首先，從內部民意來看，大部分民眾當然希望香港保有自由法治，也期待香港民主正向發展，這也構成了去年民進黨打「香港牌」，藍白陣營不得不拿香跟拜的民意基礎。然而，民眾對是否接納或庇護港人，態度則相對保守，想必過去一段時間，從《難民法》到《港澳條例》爭議，蔡政府感受到自下而上的民意壓力，深知一旦給予港人太多公共資源，可能招致民意大反彈。

其次，就台灣對香港情勢的了解、掌握和影響程度而言，香港已經成為大國博弈的颱風眼，務必謹慎處理，以避免言多必失、治絲益棼之患。香港反對派有「泛民」和「勇武」兩大陣營，民進黨長期和泛民打交道，勇武則與小綠側翼有交往。相較於泛民，勇武去中心化、無大台、且思想極端，民進黨更難掌握，而勇武和泛民之間矛盾也不小。即便是泛民內部也是各為其主，如黃之鋒背後是美國民主黨，黎智英背後是共和黨。蔡英文雖然20年前就參與港澳事務，但香港政治水之深，相信她也不願亂蹚。

再次，香港「攬炒病毒」反過來滲入台灣，民進黨應有所警覺。《旺報》社評在罷韓前曾點出，台灣打「香港牌」有被反噬的可能性和危險性，最後不幸言中，在罷韓投票前一天，綠營網軍公開呼籲香港網民幫忙宣傳罷韓到最後一刻，可以規避《選罷法》的觸法風險。假如愈來愈多的香港人移民台灣，拋開經濟上負擔不講，難道民進黨能百分百在政治上掌控住這群人嗎？相信蔡政府一定有所評估，才沒有放寬現有港人移民台灣的門檻。

川普政府決策反覆無常，和大陸檯面下的博弈和交易，外人難窺堂奧，蔡英文應能感受，自己只是「棋子」，沒有資格、能力做「棋手」。綜合陸美輿論分析可以看到，美方「地動山搖」的制裁措施不會兌現，北京推動港版國安立法不會動搖，但將吸納國際意見和香港民意，在具體執行機制上更加細膩、符合香港法治。

不久前楊潔篪和蓬佩奧在夏威夷會晤，大陸隨即宣布審議「港版國安法」，同時起訴之前拘捕的加拿大籍「間諜」，美方則釋出中方將遵守第1階段貿易協議、商務部允許美企向華為繼續供貨訊息。這些動作看似眼花繚亂，其實都是大國交手的一來一往。

假如中美在檯面下達成交易，就香港議題達成默契，雙方各取所需，那麼衝在「撐港」第一線的台灣將處於怎樣尷尬的地位？希望蔡總統能夠從香港議題中，看清台灣的地位，美國人靠不住，川普更別指望，只有踏踏實實做好內政，重新改善兩岸關係，才是台灣持續發展和進步的根本。