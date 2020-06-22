520之後，大陸軍機到台海上空如同逛自家廚房，很明顯，大陸應對民進黨政府的策略又進到新階段，在軍事上，意圖讓兩岸的台海邊界模糊化，在政治上，則是一中清楚化，逐漸沒有模糊空間。

大陸軍機頻繁出現在台海上空，自然跟美國宣布印太戰略後，軍事上也打台灣牌，美機與美艦以增加在台海的曝光度，來刷存在感有關。大陸必須要隨之增加軍機擾台次數，以宣示主權與警示台獨。

此外，大陸軍機擾台的方式，包括多次飛過海峽中線、進入我西南防空識別區，一方面打破默契，不再承認台灣海峽中線的存在，並進一步挑戰我防空識別區的設立，以軍事行動讓一中原則打破兩岸原本具體存在的邊界，擴大其軍機活動範圍。藉由頻繁擾台，我軍機也須頻繁升空，大陸透過電偵等方式，還可摸索國軍每次的戰術動作，以大數據來分析我方的接戰準則。

在政治上，當民進黨棄之九二共識而不顧，連國民黨提出的兩岸論述建議，都把承認中華民國存在，當成九二共識的前提，其實九二共識的精神是，兩岸先擱置主權爭議，先是一家人，再來好好商量。當國民黨都被民進黨牽著走，大陸也沒有擱置爭議的理由，兩岸同屬一中，這「一中」勢必大陸化。

台海邊界模糊化，一中原則清楚化，大陸不斷主動出招，我方只能被動以對，當綠營的兩岸政策只有守勢，等於把決定權拱手讓給大陸，只要一有破綻，必被攻破。