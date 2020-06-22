美國白宮前國家安全顧問波頓出書，爆川普總統的料，批他不配當總統；川普則回擊，說波頓被開除，所以懷恨在心，瘋狗亂咬。互噴口水的行徑，猶如分手分得不乾不脆的情人，而且是恐怖情人。

其實檯面上下的無良政客，嘴臉大同小異，沒有國籍之分，他們出爾反爾，吃銅吃鐵，看到黑影就開炮，志同道合時濃情蜜意，分道揚鑣之後如有深仇大恨，欲除之而後快。極端言行，比恐怖情人還恐怖。

近期網路串流平台熱播經典電影《教父》三部曲，影片一再榮登影史最偉大電影行列，不因其歌頌黑道、鼓勵幫派互鬥殺人，而是藉用移民社會的原鄉情懷與家族關係，探索美國精神與價值。黑道組織，盜亦有道，追求家族最大利益，其終極目的，同樣利益眾生，手段雖然殘忍，但手腕細膩高明，有時甚至超越政治人物。

其中第一集，老教父柯里昂遇害，其子麥可深入虎穴，與毒販索拉索、黑警麥考斯基談判，索拉索說了一段耐人尋味的話：「我尊敬你的父親，但他已經過時了。」麥可卻說：「就算他已過時，我希望能保證他的安全。」這段對話看似平凡無奇，麥可最終的目的也許只是要藉機把對手幹掉，但談判的目的只有一個詰問：為了各自守護的價值，你願意付出怎樣的代價？

第一集還有一處發人深省，老教父交棒，麥可成為新一代教父，面對四大家族進逼，一切百廢待舉，衝突一觸即發，老教父告誡兒子，不要輕視你的敵人，不但不可輕視，還要親近你的敵人，比你的朋友還親近。知已知彼的道理，說得容易，做起來難。

此外，第二集開頭，麥可為了洗白家族黑道色彩，他大方捐款，拉攏政客，到處做善事，但政壇本來就是個江湖，政客吃人不吐骨頭，手段比黑道更殘酷。來訪的議員指著麥可的鼻子說：「我最討厭你們這種人，還有你們這些移民家族，總愛耍些小手段。」麥可反擊：「我們都是裝模作樣的人，但請不要向我的家人吐口水。」

黑道與白道交手，比拳頭大小，更比實力及智慧，同樣裝模作樣，沒有誰比較高尚，黑道同樣愛自己的家人與家族。

政治是管理眾人的事，生活中無所不政治，你不理政治，政治還是會理你。政治人物是廣義的士大夫，士大夫之恥，是謂國恥，政治人物若自甘下流，違法亂紀，亂噴口水，擾亂政局，只能說比黑道還不如，比恐怖情人還不如。