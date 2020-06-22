台灣與日本再度為了釣魚台列嶼之主權歸屬陷入外交紛爭，但國人看到的是對日本軟弱到無以復加的民進黨政府，既不敢表達強烈的外交照會，亦對漁民近年遭受日本不當驅離的遭遇，無動於衷，其言行不一實令國人失望透頂。

日本沖繩縣石垣市議會22日表決通過，確定將釣魚台列嶼的所在行政區名，從「登野城」變更為「登野城尖閣」，預計10月1日施行。對此，總統府表示，釣魚台列嶼是中華民國領土，任何單邊行為並不會改變這個事實。而外交部只發個不痛不癢的新聞稿，重申「釣魚台列嶼主權屬於我國，任何意圖改變此事實的行為均屬無效」，還說會「透過外交管道向日方表示遺憾及嚴正抗議」。那後續作為是什麼呢？

中國大陸外交部也隨後表示，「日方通過所謂更名一案，是對中國領土主權的嚴重挑釁，是非法的，無效的，不能改變釣魚島屬於中國的事實」。雖然陸方正式表態，但以目前兩岸的政治氛圍，台灣和大陸也不可能聯手處理這次的釣魚台更名爭議。

眾所皆知，民進黨長期倚賴美國及日本為對抗中共的後盾，因此向來對美、日言聽計從，這次釣魚台更名爭議的反應似乎也印證此說法。美國於1972年不顧國際法及中華民國政府強烈反對，自行將釣魚台之行政管轄權交給日本，歷年來已成了兩國不願碰觸的外交齟齬。然而，日方於2012年私自國有化釣魚台後，該爭議又重新浮上檯面。當年的馬英九政府以「擱置主權、共同開發」爭取到《台日漁業協議》，妥善處理雙方的重疊專屬經濟海域漁業紛爭，現在國人也想知道蔡政府如何回應。

雖然石垣市長中山義隆日前向我方說明，辯稱更名案的通過是針對中國公務船連續在釣魚台諸島周邊海域航行的相關挑釁行為，似乎有意向台灣示好。然而台灣卻不能不採取相符的應對措施，除了繼續提出嚴厲的外交照會，更應派遣海巡署船艦至周邊海域實際行使主權，讓國際社會意識到台日間的釣魚台主權爭議。

根據國際法，國家面對主權爭議而默不作聲的後果，就是等同承認對方對爭議土地擁有主權，屆時再多的抗議都於事無補。就像日本媒體報導，「變更尖閣諸島行政區名，在明確化日本擁有實際管轄權似乎有其意義」。倘若民進黨政府毫無實質反制行動、只是口頭表示抗議，恐怕會被日方解讀為默許其更名行為符合國際法。

事實上，表達外交抗議不代表就無視於兩國之友好關係，兩者必須分清楚。當年在野的民進黨以破壞台日關係為由，質疑馬政府對日採強硬立場，是為了討好中共。這絕對是不實指控。倘若此說為真，為何日本願意與馬政府簽署漁業協議？又民進黨喜歡吹捧台日友好，那為何民進黨政府遲遲無法說服日方坐上談判桌？如此自我退縮的做法，當然會被日方瞧不起，進而對民進黨予取予求。

令人不解的是，總統府發言人的「大陸公務船在附近海域的活動騷擾到附近的漁民，才導致這次的風波」一席話，究竟是何用意？為何採信日方的說詞？民進黨政府對漁民的聲聲呼喊充耳不聞，卻接受石垣市長的理由，豈不本末倒置？若這不是喪權辱國，什麼才是喪權辱國？

釣魚台列嶼更名案不僅揭穿日本珍惜台日關係的說法，也戳破民進黨捍衛主權的假象，國人不可繼續被洗腦政府蒙蔽了。

（作者為國家政策研究基金會國家安全組副研究員）