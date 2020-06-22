親綠智庫最新民調顯示，小英施政滿意度贊成者61%、不贊成者33%，和5月相比贊成者下降10.5%、不贊成者暴增16.3%；政黨支持度民進黨雖最高，但也下滑13.6%，降至28.2%，國民黨支持者增加2%，達16.2%，和民進黨差距仍顯著。從數據上來看，蔡英文及民進黨支持度下滑明顯，國民黨卻緩步上升，箇中原因脈絡其實不難理解。

首先，「防疫紅利」邊際效益遞減應是關鍵原因。在防疫過程中，新聞議題全都鎖定在防疫相關，不論是口罩大外宣或是「時中大神」的防疫功勞都是媒體及社群主流的話題，政府不僅牢牢地掌握話語權，在野黨也無法施展出強力制衡的力道，民眾也願意自發性地遵守防疫相關規定，支持政府的力道當然強；然現今台灣已無本土個案約60天，各項經濟活動已漸恢復正常，民眾心理壓力已大幅減輕，要維持高民調當然不可能。

其次，「罷韓」操作，民進黨強力動員雖達到目的，但其兩個隱憂著實對支持度會有影響。第一，古語有云「窮寇莫追」，但投票前幾日，小英號召動員支持罷韓，終至韓國瑜落得個不堪的局面，但韓好歹在大選中也算個有500多萬票的可敬對手吧！投韓的人也有中間選民，他們又會如何評價小英將韓逼到牆角這種「領袖格局」呢？第二，韓雖以93萬多票被罷，但國民黨在罷免期間不斷訴求「罷免國家隊」的效果，確實已慢慢浮現，特別是補選日程並未安排在接近法定補選的最後期限，而是8月15日時，會有選民認為「民進黨遲早整碗捧去，多給在野黨點時間準備又怎樣？」這樣的氛圍會讓中間選民重新思考「是否真要給民進黨這麼多的權力？」當這種想法擴散時，對民進黨自然不利。

再者，民進黨親美日的態度似已產生雙面刃效果。以美國來說，去年「反送中」時民進黨政府追隨美國的調子，不僅批評北京漠視香港民主人權，亦抨擊香港「黑警」對民眾太粗暴；但日前美國種族衝突愈演愈烈，川普甚至稱示威民眾為「恐怖分子」，並稱將動用重武裝部隊恢復秩序，若依反送中的邏輯，民進黨政府當然該站在人權立場來聲援，但卻異常低調，不符比例原則。

日本要將釣魚台改名，民進黨政府亦無捍衛主權的強烈反制動作，似僅以「擱置爭議、共同開發」原則來處理，無怪乎近期民調顯示，7成民眾認為政府應該強硬回應日本，當然是給小英打臉；畢竟蔡對北京形塑了「辣台妹」強硬形象，但對美、日，該聲援的不聲援、該批評的不批評，反讓民眾有「逢中必反、遇美日則軟」的「兩套標準」，當然傷及領導權威。

最後，國民黨支持度緩步上揚，被民進黨全面出擊打得太慘，引發了同情效應，應是原因之一，畢竟民眾仍不希望一黨獨大；但在國民黨智庫公布的民調中，國民黨13.7%的支持度甚至不及民進黨32.9%的一半，其間仍凸顯國民黨制衡的力道不足，要重獲民眾青睞，仍有一段長路要走。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）