日前香港大學某知名病毒學教授指稱，北京官方公布這波疫情病毒株的全基因序列（約由3萬個核甘酸組成），與捷克、台灣、歐洲分離到的病毒序列雷同，只有一、兩個核甘酸差異而已。中央疫情指揮中心立即出面說明，該教授所指「台灣病毒株」可能是3月間台灣一赴土耳其旅行團，在當地感染到歐洲株病毒，返國帶入台灣，該團有13人經核酸檢測確診。

此或可解釋造成北京這波疫情的病毒株來自境外，至少在3個月前就已傳入北京，在新發地批發市場因緣際會引爆。防疫中心強調北京疫情與台灣無關，而大陸官方也無意藉此甩鍋給常譏諷大陸防疫的蔡政府。

本月20日，一向稱新冠肺炎為「中國肺炎」的美國總統川普，在奧克拉荷馬州拚連任造勢活動演講中，再以「功夫肺炎」（kung flu），夫音為fu，他用flu（流感）發音，謔稱新冠肺炎，極盡諷刺之能事，美國媒體報導，指此為種族歧視。台灣也不遑多讓，在新冠防疫電視宣導短片，都以「武漢肺炎」稱呼，並曾一度註記武漢地區的台商，並禁止他們自行搭機回台，此不也是一種族群歧視？世衛組織匯整全球陳報的成千上萬病毒株，早就訂定公告這波疫情的病名為Covid-19（2019冠狀病毒疫病），美、台竟以地名作為病毒名稱，是一種故意的政治挑釁行為，小心其反噬的副作用。若北京這波疫情被大陸甩鍋說是和「台灣病毒」有關，蔡政府不知要費多少唇舌來辯解？難怪對此議題，電視名嘴都噤聲了。

台灣的疫情以境外移入居多，並沒有大規模本土病例，因此沒有所謂台灣本土病毒株。台灣各研究機構實驗室至今已解析141株病毒基因序列，這些病毒株都來自中國大陸、歐美多國、土耳其、埃及、日本、東南亞等國旅遊返台發病人士。而這些國家來的病毒株，由基因序列親緣關係樹分析比對發現，都只有一、兩個核甘酸差異而已，沒有發現變異株。台灣研究人員將這些病毒株之基因序列都上傳國際間網路平台與他國分享，可惜並未標明分析的病毒株來自哪裡。香港教授即由該網路取材作比對，統以「台灣株」稱之。

該香港教授推測北京疫情之病原，應是早期有人感染了歐洲毒株成為無症狀帶毒者，在社區潛伏2、3個月，最後在人群聚集、潮溼環境、衛生不良的新發地市場傳播爆發。筆者認為疫情初期，喧騰一時的鮭魚砧板染毒事件，汙染食材被指為傳播源恐也不能排除。北京防疫單位能否憑藉旅遊史和接觸史追蹤到該位原始帶毒者呢？北京疫情，「台灣病毒」居然能摻一角，也算是流行病學上的奇遇了。

（作者為前台灣省家畜衛生試驗所所長）