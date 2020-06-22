前總統府祕書長陳菊22日宣布，將以退出民進黨黨政運作，作為晉身監察院長被提名人的「超然立場」。消息傳來舉國譁然。陳菊何許人也？且不論她在高雄市長任內的氣爆善款爭議剛被監察院糾正，也不論她在昔日美麗島事件主角施明德、呂秀蓮眼中的評價，似乎與當權派行銷的「概念」出入頗大；陳菊可是蔡英文口中的菊姐，去年民進黨總統初選殺到見骨後，還能運籌帷幄讓蔡、賴兩人「言歸於好」的首席功臣是也。

陳菊是民進黨新潮流的大姊大，長期拉拔「高雄幫」晉升中央部會、把持國營事業龍頭的操盤手。過去4年來，若說陳菊在重大人事、預算的決策權極大，大概沒人能否認。暫且按下不提那個總統出訪專機走私香菸弊案，到底該不該由時任總統府祕書長的陳菊來負責。

當菊系人馬依然遍野的插滿執政山頭，甚至還有日益茂盛之勢，而要期待她能在「整飭官箴」、「摘奸除惡」的監察職權上發揮作用，並不是一句退出黨政運作就能化解外界疑慮的。昔日陳菊治下的高雄市，包括獵雷艦慶富弊案在內，仍有數十個案子正在監察院進行調查，一旦陳院長經過民進黨多數護航就任，這些案子還能查下去？

曾經在美麗島事件與陳菊同為「難友」的前副總統呂秀蓮直言不諱，民進黨手握行政、立法兩院，卻要把民眾曾經尊敬的監察院功能當成政黨和諧的地方，完全是扭曲憲法精神。她沉重呼籲:「不要去汙染民主」。呂秀蓮標榜陶百川的御史大夫風骨，如果要將這種標準套用在陳菊及其他並未宣示放棄黨政運作的英系監委上，姑且不論社會自有公評，日昨恰巧有一份綠營民調顯示，民進黨聲望比一個月前下跌近14%，也透露出些許端倪。人民真的想卑微地對民進黨政府說，國家不是你家。

當國民黨籍的黃健庭被民進黨拿出虛晃一招時，民進黨是那麼黨同伐異，如今，可否用質疑縣市長操守、涉案程度的同一標準，等量齊觀的回頭檢視，這位一向是黨政運作核心，從政治權位、國家資源分配的派系頭頭，能夠這麼輕巧地以一句退出黨政運作，就將過去的種種政治糾葛、內幕重重的「喬家大院」全數帶過？一位民進黨上下都畢恭畢敬的菊姐，霎那間成為中華民國的風骨典範，這篇作文題目要怎麼帶風向，想必會讓綠營網軍想破頭也交不了作業。

綠營支持者搔破了頭，難道民進黨真的找不到第2個比陳菊適合的人當監察院長嗎？一向以來，陳菊作為民進黨大姊頭，喬東喬西深受黨內敬重，為什麼不讓她繼續做好做滿？讓爭議這麼大的人擔任監察院長，這對未來的政治運作乃至深層政治鬥爭的化解，都讓外界難有正面期盼。而民進黨立委對於號稱退出黨政運作的陳菊，會有什麼令人耳目一新的投票結果？試想：不久的將來，在陳菊掌舵下的監察院，是會讓皇城內多麼和氣啊！

（作者為資深媒體人）