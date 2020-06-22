國民黨日前提出了新的兩岸論述，並以四大支柱來建構和平穩定的台海新關係，基於為台灣民眾指出真正長遠的最佳利益所在，我願針對國民黨的兩岸新論述，提出以下十點回應。

第一，九二共識不但有其正面貢獻，而且是維持兩岸和平與邁向國家統一的重要指針，目前雖已被民進黨「抹黑」，但「去汙」不力卻是技術問題。九二共識仍是維繫兩岸和平現狀應奉行的基本原則。

第二，兩岸目前即是「一國兩制」或「一國兩治」的新型態，新黨另已對和平統一方式研擬了不同於港澳經驗的「兩制台灣方案」，內容包括共同商定國號和國旗，以及聯合國的中國代表團中納入臺灣代表等。就此，新黨與國、民兩黨「拒絕一國兩制」的立場迥異。

第三，堅持中華民國的憲政體制與歷史傳承，同意沒有中華民國就沒有兩岸共識。因為這也是謀求兩岸和平統一的過程中，中共亦無可迴避的課題。

第四，兩岸和平、台灣安全、民眾尊嚴與共同福祉是推進兩岸交流的前提，我們強調在此刻的交流過程中，尤其應凝聚兩岸人民的同胞感，遏制歧視與對立情緒的滋長。

第五，民主、自由與人權是當前台灣人民對民進黨政府的基本要求，我們強烈反對民進黨政府一黨獨霸與全盤通吃的專制心態，並主張廢除藉「轉型正義」、「反併吞」或「反滲透」等為由制定的多部違憲法律，更反對政府製造「綠色恐怖」，壓制主張兩岸統一的自由，侵害基本人權。

第六，主張推動簽署「兩岸和平協議」，使兩岸及早完全結束內戰狀態，並成為兩岸在邁向和平統一前，台灣安全的具體保障，以及建構兩岸間善意與互信的堅固基礎。

第七，在台灣安全優先、堅持國防自主和保障全民福祉的前提下，務實地與美國保持友好關係，並積極改善已趨向危機邊緣的兩岸關係。

第八，持續發展兩岸經貿，積極參與「一帶一路」倡議，為台灣經貿找尋更大的市場與合作機會，從兩岸共富共贏的互動過程中，積累兩岸統一的基礎。

第九，積極促進兩岸交流，拉近兩岸人民的心理距離。尤其要強化歡迎陸生來台交流學習的政策，促進大陸青年對臺灣的認識，培養兩岸青年的情誼，以落實「兩岸一家親」！

第十，堅決反對任何形式的台獨分裂行徑，捍衛《中華民國憲法》及其增修條文與《兩岸人民關係條例》的規定，大陸地區在法理上仍是中華民國的主權及領土範圍。

如何維繫台海和平穩定的現狀？以及追求什麼樣的兩岸未來？應是兩岸政策的核心問題。新黨堅持一個中國和促進兩岸和平統一的政策立場，正是對這兩個核心問題的解答。在這兩個政策問題的點上站穩了腳根，才能畫出兩岸持續交流的直線。

（作者為新黨主席）