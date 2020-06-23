反觀李隆基這邊的情況，和韋皇后恰恰相反。韋皇后的優勢，正是李隆基的劣勢。輿論上，當時天子已立，而且是中宗的兒子，符合繼承原則。李隆基要興兵，那是師出無名。所謂「名不正則言不順，言不順則事不成」，輿論上首先就處於劣勢。軍事上，李隆基雖然沒少在禁軍中下工夫，在萬騎裡也有一些朋友，但是，這些朋友是否能夠在關鍵時刻為李隆基賣命並不確定；另外，他們都是中下級軍官，即使自己沒有問題，能否有足夠的號召力來發動下屬也值得懷疑；更重要的是，當時的防衛力量由萬騎、飛騎和府兵共同組成，就算是搞定萬騎，其他軍事力量也還是巨大的威脅。政治上，李隆基這邊的謀臣都是中下級官僚，人微言輕，和韋皇后那邊的宰相們根本不在一個重量級上。這樣看來，李隆基能夠動員起來的力量和韋皇后代表的國家機器相比，顯得相當弱勢。在這種情況下政變，確實是勝算不大、風險不小。但是儘管如此，事情也很難再拖下去了。因為時間拖得愈長，韋皇后的勢力愈穩固，愈難以動搖；同時，準備時間愈長，自己暴露的可能性也愈大。與其如此，還不如背水一戰。就在李隆基為此忐忑不安的時候，禁軍裡發生了一件事，不僅堅定了李隆基政變的決心，也成為他舉事的重要契機。那麼，軍隊裡到底發生了什麼事情？這件事與李隆基政變又會有怎樣的關聯呢？

政變倒數計時

前面講過韋皇后不是派了六個姪子、女婿去控制軍隊嗎？這幾個小伙子都沒在軍隊幹過，是空降兵，完全是因為和韋皇后的親戚關係才被驟然提拔到領導崗位上的。這樣的任命既讓他們高興，也讓他們擔憂。他們唯恐手下將士不服。怎麼才能樹立威信呢？幾個小伙子一合計，覺得要想立威，就得來點硬的，先讓軍隊怕了自己再說，於是他們想了一個損招，有事沒事就找碴兒，動不動就把手下叫來揍上一頓，特別是掌管萬騎的韋播和高嵩。因為萬騎地位特殊、責任重大，所以他們管理起來格外嚴厲，打起手下來也特別狠。可是，真正的威信一定要建立在別人發自內心的愛戴敬畏基礎之上，而發自內心的愛戴、敬畏又怎麼可能是打出來的呢？何況，萬騎本來是皇帝的貼身護衛，心裡還是頗有些驕傲感的，對待這樣的軍隊，打人的效果只是適得其反。果然，韋播和高嵩這麼一打，整個軍營都炸鍋了，一時間群情激憤。萬騎的中級將領葛福順、陳玄禮等人已經跟李隆基來往半年多了，平時都拿李隆基當貼心人看待。看到這種情形，兩個人就找李隆基訴苦。李隆基當時正跟劉幽求等一幫謀臣在商量政變的事呢！聽完葛福順和陳玄禮兩個人的訴說，不由得彼此會心一笑，這真是及時雨。政變的關鍵就在軍隊，現在軍隊對韋家不滿，簡直是天助我也，不利用是對不起上天啊！所以，好言好語打發走葛福順他們，李隆基馬上跟軍師劉幽求說：事情緊急，還請先生出馬，幫我把萬騎搞定！大家可能有疑問，既然想要利用萬騎，李隆基為什麼不當面直說，還要再派劉幽求啊？其實，這就是李隆基的心機所在了。首先，萬騎雖然對韋氏勢力不滿，但是否不滿到政變的程度還不清楚，這時李隆基做為主帥貿然動員有風險。其次，尺有所短，寸有所長，領導最重要的工作就是發揮手下的長處，而不是事必躬親。劉幽求做為謀臣策士，鼓動三寸不爛之舌正是他的優勢所在，這和《水滸傳》裡，智取生辰綱之前，晁蓋先讓吳用去試探阮氏三雄是一個道理。果然，劉幽求找到葛福順，把政治大義和個人功名富貴結合起來一番動員，葛福順等人慨然允諾：沒問題，我們早就覺得韋皇后不是東西，現在韋家子弟如此作踐我們，我們更是忍無可忍，願意跟著臨淄王謀取功名，軍隊的事交給我們了！

搞定了萬騎將領，政變也就進入倒數計時了。究竟哪一天發難呢？李隆基訂在六月二十日，也就是唐中宗李顯死後第十九天。那麼，到這個時候，這場政變有沒有把握呢？還是沒有。儘管葛福順、陳玄禮已經允諾帶萬騎參戰，但是，韋皇后的相對優勢並沒有改變，還是敵強我弱。可以想像，這場政變不會那麼輕鬆。果然，政變時間剛剛確定，第一個麻煩就出現了。什麼麻煩呢？李隆基的手下人不幹了。誰呢？就是李隆基的貼身保鏢王毛仲。我們說過，王毛仲是個聰明人，主人想幹什麼，他打眼一看就知道，眼看著政變時間迫近，王毛仲害怕了，他分析一番形勢，怎麼都覺得對李隆基不利。生命誠可貴，儘管王爺對自己不薄，也不能陪著送死啊！所以，六月二十日這天一大早，王毛仲就開溜了，哪裡都找不到。王毛仲可是李隆基的貼身保鏢，連他都臨陣脫逃，可見這場政變對於李隆基方面而言，就是鋌而走險！

韋皇后操控小皇帝，掌握朝政之後改元「唐隆」，寓意是使唐朝興隆起來，以此掩飾她想要稱帝的野心，誰知「唐隆」與「隆基」有一字巧合，竟成為李隆基舉兵的心理支撐，這也是韋后所始料不及的。然而，就在李隆基準備發動政變的關鍵時刻，他的貼身侍衛卻逃跑了，這也預示了政變的成敗難測。那麼，政變過程中還會發生哪些意想不到的險情呢？

經歷三次冒險

那麼，李隆基他們在政變中到底冒險沒有呢？冒險了。整個政變一共經歷了三次冒險，對李隆基而言，也就是三大考驗。第一大考驗是能否讓鍾紹京開門。我們剛才不是說政變訂在六月二十日嗎？就在這天的傍晚，趁著天色昏暗，李隆基帶領軍師劉幽求、和尚普潤以及保鏢李宜德等人，偷偷溜到了宮城北面的禁苑之中。他們幹什麼去了？找鍾紹京。鍾紹京是李隆基從潞州回長安之後認識的朋友，當時正擔任禁苑總監。禁苑位置相當重要，在唐朝，禁苑就在整個宮城的正北面，而禁苑的最南端就是宮城的北門，進了北門，就是皇帝的後宮所在。（待續）