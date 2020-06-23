無色覺醒》 賴岳謙：意識形態政治掛帥！政策弱智必然之勢？

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第658集播出，由主講人賴岳謙教授為網友做客觀評論綜合分析：「意識形態政治掛帥！政策弱智必然之勢？」

防疫政策意識形態？政治掛帥凌駕一切？近年來民進黨政府各項政策擬定，已開始走向，民主專制獨裁的一言堂進程？因此也似乎逐漸往政策弱化的趨勢發展。其中細看兩岸政策，便能了解箇中原因。兩岸經貿長期往來頻繁，經濟發展相互連動且影響甚鉅。台商足跡遍佈大陸各地，兩岸航點增班當務之急，應速恢復兩岸經濟交流活動，特設建立商務「綠色通道」！為台商投資大陸回流，注入台灣金融活水。

全球疫情蔓延重創！歐美迫切重啟經濟！許多國家如中國大陸、韓國等，為了不讓防疫造成經濟發展停滯於前，特別為彼此商務人士開通邊境管制之「綠色通道」航點，免除慢長的防疫政策隔離時間。德國也建立這樣的通道，前二批的商務人士都已往來中國大陸，他們要恢復整個跨境產業鏈，恢復德國的經濟活力。世界各國，在全球疫情相對穩定控管下，都試圖透過這樣的開通經貿「綠色通道」方式，期望盡速恢復其國家經濟的發展。

台灣經濟與台商海外發展，有其密切連動性。台商經營投資更是遍佈中國大陸各省地，兩岸彼此開放「綠色通道」，更有其迫切性。大陸疫情控制相對得當，各城市境管解封拚經濟，各地廠辦復工人潮湧現。如今台灣與大陸往返的方式，卻只剩上海 北京 成都跟廈門四個航點，而有大量台商廠辦駐足的廣東地區，竟是完全沒有開放，經兩岸防疫政策，往返隔離觀察時間曠日廢時，對台商經營發展，及資金調度皆不利影響。當台商建請大陸當局放寬限制，大陸隨即反饋便利措施。

海峽兩岸教育文化交流，也在台灣執政黨意識形態下成禁箍？許多陸生因疫情或政治因素，至今無法返台完成學業。台灣在高等學校普及和少子化趨勢，私立大學招生出現財務困難惡化。每招收海外學生，不只具有短期經濟效益，更有利於長期優秀人力資源培育交流，以及國家整體競爭力的發展願景。陸生更成為國際一流大學，不可或缺的重要招生經濟收入來源。

陸生不來教師失業？國際學府寒冬將至？後疫情時代，美、英、澳等國更多擔憂，對其海外留學生的市場經濟大受影響，許多國際學府高等教師，也面臨著可能的失業問題。此波澳洲爆發歧視中國大陸行為！中國大陸學生是否自發反制赴澳洲留學，澳洲政府教育經濟恐遭受重創！

政治掛帥弱化政策，意識形態弱化競爭。台灣應該少一點政治！多一點經濟！來吸引全球優秀人才，成為國家經濟發展主流。全球矚目世界大學之亞洲排名，以中國大陸清華大學、北京大學皆為名列前茅！台灣學府目前則排名落後。相對於人力資源流失，台灣已然缺乏國際競爭力。這是否因政治意識形態掛帥，阻礙兩岸優秀人才往來？阻礙兩岸經貿往來？台灣政黨政治造成政策弱化趨勢，一切的政治行為惡化後果，都值得當局好好省思。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！