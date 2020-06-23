「紅皇后假說」是1973美國古生物學家Van Valen提出的生物演化假說，「紅皇后」一詞源自《愛麗絲鏡中奇遇》（英國作家路易斯‧卡羅於1871年出版的兒童文學作品，也是家喻戶曉的《愛麗絲夢遊仙境》的續作），紅皇后與愛麗絲相遇後，皇后沒來由地跑了起來，還愈跑愈快，愛莉絲為了追上皇后，也只能加快速度；然而，不論跑得多快，周遭的景物都沒有改變，他們還是停留在原地。見愛麗絲氣喘吁吁，皇后笑著說：「在這個世界，你必須全力奔跑，才能留在原地。」

自然界中的「紅皇后假說」描述的是狩獵者和被捕食者在長期競爭下的演化，狩獵者發展出各式技能提高自己飽食的機率，而被捕食者學得新的藏身術或保護機制以增加存活率，狩獵者與被捕食者又會有各自的競爭者，為了生存，不論是經過主動或是被動的演化機制，各方都會保持著微妙的平衡。只不過，不論如何用盡心機，費盡氣力，狩獵者和被捕食者之間，危機沒有少一些，優勢也沒有多一些，就好像雙方都停留在原點一般，徒耗時間與資源。

用紅皇后假說看科技演化史，我記得第1支智慧型手機iPhone在2007年問世，能聽音樂、上網、照相，和過去的通訊設備相比，等待三生三世的書信往來、有線電話、BB扣、黑金剛、按鍵手機、摺疊手機等完全不可同日而語。為求生存，其他手機大廠也紛紛投入開發，三星、夏普、索尼、諾基亞，每年推好幾支新機，以拍照來說，從可以照相搭載萊卡鏡頭，鏡頭2顆不嫌多，3顆剛剛好，螢幕也從3.5吋越變越大，歷經10年長到6.5吋，功能發展競爭還不夠飽和，有的還強調外觀、材質及酷炫的周邊商品，推陳出新就怕搶不到生機，就像紅皇后假說中為求生存而不斷演化。對手長了翅膀，我就發展地對空飛彈，對手長有利齒，我就背上厚殼，讓英雄無用武之地，但精進的代價可不小，有時演化者自身都不知道這樣的變革是「全力奔跑」以求生存，還是只是耗盡資源「停在原地」？而無論何者，雙方都不可能握手言和、終止競爭。

在演化上另一個與「紅皇后假說」對立的假說「黑皇后假說」，是由美國的生物學家 Morris等人，在2012年提出，當太陽光照射海水時，海水中的有機物會被分解成毒性物質，為求生存，藍綠菌能分泌解毒液來抵降解毒性。然而幾世紀過去，Morris等人發現從前某些能解毒的藍綠菌，漸漸失去製作解毒液的能力，他們推測雖然解毒能造福眾生，但需要耗損額外能量製作分泌，對自己生存也產生負擔，如果環境中有其他人可以做，我何必自討苦吃？就這樣，擺爛後的藍綠菌自此只能依賴其他有解毒能力的物種以求生存。

黑皇后假說很適合用來說說電視的興衰史。自從1925年第1部電視問世後，伴隨了世人達1世紀之久，然而，在智慧型終端與串流平台誕生後，電視龍頭地位卻逐漸動搖。根據市場研究公司LRG（Leichtman Research Group）的數據統計，美國有線電視2019年就減少490萬名用戶。CNBC更大膽預測到2022年會有25%的家庭中再也不見電視的蹤影，這樣的削減一點也不讓人意外，現在的電視和100年前剛發明時的功能意義實在相差不遠，內容遠不及網路上的豐富，互動性又沒有智慧型終端好，還有地域性的限制，一直以來沒有突破性的成功創新，整個產業守舊、停滯不前，像極了黑皇后假說裡失去解毒能力的藍綠菌一樣，不是別人要了它的命，是它自己放棄了自身的優勢，如果提早因應網路世界的到來，如果提早發展各種有趣的互動應用，或許今日的數位王者仍然是電視。

紅皇后和黑皇后假說，一個永遠求精進，不斷推陳出新，一個永遠遲滯不前，自廢武功。當然啦，演化是一個循環，無論是紅皇后或黑皇后，每種生物終究都可能面臨演化到盡頭還是無法抵抗環境劇變的瓶頸，但排除這個宿命，要選擇全力奔跑，才能留在原地，還是放棄優勢、仰人鼻息？正如知名電影《刺激1995》裡的經典台詞，「忙著生或忙著死？還真是一個哲學的命題哩！」

（作者為科技媒體專欄作家）