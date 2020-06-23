美國前白宮國家安全顧問波頓出版新書《The Room Where It Happened: A White House Memoir》（暫譯《白宮回憶錄》），揭露川普決策秘辛，內容充滿爆炸性。很多人認為川普的選情必定大受影響，甚至可能成為壓垮他連任的最後一根稻草。但結果恐未必如此。

川普上任3年多，不按牌理出牌的作風讓許多白宮高官無法與他共處，被辭退的多達數十人，波頓並不是第一位。一些人離開官場後撰寫「回憶錄」，為己辯護之餘兼可大賺版稅，波頓只是最新的一位。川普對這類帶有挾怨報復的著作，常以洩漏國家機密為由，訴諸法院要求禁止出版，雖然大部分都告失敗，卻也為川普贏得「控告新書多於所讀之書」的總統（Trump has now officially sued more books than he read）的稱號。

這次川普再度把波頓告上法院，卻被華盛頓地方法院駁回，理由是「政府未能提出足夠理由證明禁制令是適合的解決方法」，而且新書已經印好並送到分銷商手上，禁制令難以執行。事實上，早在法院判決前，已有20萬本實體書分銷全美各地，出版社甚至把全書上網，供全世界有興趣者免費下載。

波頓新書揭發川普的瘡疤不少與中國有關，包括他去年在日本20國集團峰會上，請求中國國家主席習近平確保他能成功連任；川普認同中國建造「新疆再教育營」是完全正確的事情；川普向習近平表示，希望美國修改憲法讓他可以執政超過兩屆；以及川普以筆尖形容台灣，隨時可以拋棄等。不管波頓有無誇大之嫌，這些爆料內容完全暴露川普「色厲內荏」的商人本質，使其所謂的「強硬反中」形象一夕破滅。

弔詭的是，這次大選適逢美中之間因疫情爆發，導致兩國關係跌到谷底，美國社會反中氣氛高漲，就連川普的對手民主黨拜登也大打反中牌。目前川普民調已落後拜登，川普要想急起直追，就得設法洗清他的媚中形象，對中國擺出更強硬的姿態。不僅川普本人，美國副總統彭斯、國務卿蓬佩奧也都是對中鷹派人物，他們為了幫助川普勝選，恐怕更要火力全開不留餘地，務使波頓爆料的負面影響降到最低，甚至化阻力為助力。

再說川普本來就是個狂人，狂人而有狂言誑語且大受特定選民的擁護，本是民粹時代的特殊產物。波頓新書揭露的川普種種乖離行徑，其實就是一個活脫脫的地產商人，談判時用盡一切手段，諂媚對手是為了求得實質成果，即使有失身分也毫不在意。這看在像波頓這種一本正經且滿臉嚴肅不苟言笑的老官僚眼中，自然難以忍受，許多循規蹈矩的建制派選民也看不下去，但這些人本來就不會投票給川普，又何傷於他的選情？

川普當然還是可能落選。目前他的民調落後拜登甚多，募款紀錄也輸給對手，就連第一次造勢大會聲勢都極不理想，主要是不利他選情的負面因素太多，既有新冠疫情，又有示威騷亂，原本亮麗的經濟數據成了泡影。但以川普的個性，肯定不會就此認輸，除了寄望疫情早點緩和，大選前經濟趕快復甦之外，最可能的做法恐怕還是展現對中強硬姿態，打好打滿手上的「中國牌」以討選民歡心。如此說來，波頓的爆料豈不反成川普強硬對中的助燃器，甚至可能助他連任成功也說不定。

（作者為信民兩岸研究協會理事長）