大陸國家統計局5月經濟數據顯示，各地復工復產速度加快，工業及服務業生產指數也持續回升。規模以上工業增加值連續兩個月出現3.9%及4.4%正成長，服務業生產指數則從4月衰退4.5%轉正到5月成長1%。固定資產投資年增率雖仍持續下滑6.3%（1至5月），但衰退幅度已比1至4月的-10.3%，大幅收斂4個百分點。值得注意的是，原本預期因歐美需求嚴重萎縮可能會跟著受挫的出口表現，5月竟然出現1.4%的正成長，貿易順差4427億（人民幣，下同），比4月多出1246億，顯示大陸經濟正走出陰霾，回到成長正軌。

不過，一個負面訊號需要留意，內需消費復甦進度嚴重落後，跟不上其他經濟數據，不免令人擔憂。國家統計局數據指出，1至5月社會消費品零售總額大幅衰退13.5%，不只遠遠不如工業、服務業生產及出口的表現，也比同樣是內需的固定資產投資，還少了7.2%的成長率，顯示大陸經濟雖已逐漸回溫，但三駕馬車未能齊步前進，將拖累復甦的步伐。而這駕落後的馬車，還是當前大陸經濟成長最關鍵的動能所在。

統計過去10年消費數據，可以發現，大陸消費占GDP比重，已從2010年49.3%快速成長至2019年的55.4%，消費對經濟成長率的貢獻，從2010年的47.4%，攀升至2019年的57.8%。這不只代表近年來大陸經濟結構調整日起有功，也意味著未來經濟成長動能，得仰仗內需消費市場。特別是在疫情及貿易衝突加劇的當下，外部需求充斥著高度的不確定性，想要維穩或刺激經濟，最有效的方式還是得依靠內需市場，消費是其中最重要的一環。

不只大陸，台灣也是如此。當全球經濟因疫情而哀鴻遍野，台灣經濟卻可以繳出一張不錯的成績單，靠的就是內需。根據主計總處公布的最新經濟成長率預測，2020年台灣預估將有1.67%的成長，其中內需的消費與投資貢獻比重高達83%，遠超過國外淨需求的17%。最近蔡政府甚至還仿效馬政府，推出振興券（概念等同消費券），想要利用內需消費帶動經濟成長。顯見不管大國或小國，面對全球經濟的動盪與不確定性，唯一能夠倚靠的，還是自身的內需市場。

疫情及貿易衝突除帶來外部需求的高度不確定性外，也促成短鏈革命的加速形成。所謂的短鏈革命，是《天下雜誌》於2018年3月提出的一個概念，意指過往全球化趨勢造成的長鏈生產（意即供應鏈拉得很長），將會產生大變革，轉向短鏈生產（縮短供應鏈）。簡單來說，就是未來世界各國製造業的生產，將會特別強調在地化與區域化，形成逆全球化的現象。

近年來美國積極推動的製造業回流計畫，就是一種短鏈革命的過程。從產品研發、設計、生產、製造、銷售再到售後服務，都在同一個地區完成，而非如同過去全球化下的專業分工那樣，散落在各個具有比較利益的區域。在這股趨勢下，終端消費市場將會變得格外重要。因為短鏈革命的在地生產、就近服務特性，會讓企業更加朝向終端消費市場靠攏。

因此，不論是基於拉抬經濟、降低外部需求的高度不確定性，或因應短鏈革命的考量，大陸都有必要加快消費市場的復甦步調。尤其是在大陸經濟愈來愈倚重內需消費的結構下，想要有效達成穩經濟目標，政策牛肉一定得落實在消費方面。實際做法上，擴大消費券發放規模、刺激民眾消費慾望，或許是一個最接地氣也是最能立即產生效用的方法。畢竟不管是從學理或實務面來看，歷史經驗都已證明，消費券確實有助刺激短期消費、拉抬經濟表現，同時也比直接發放現金更能發揮乘數效果。

大陸各地方政府已經發放過一次消費券，但只有190億，相較一年大約24兆的財政支出，規模實在太小，刺激作用有限。有鑑於此，北京應該考慮由中央出面統籌規畫、擬定預算發放二次消費券，讓全民雨露均霑。非常時期，想要有所作為，一定得集中力量辦大事，這無疑也是大陸相對歐美國家的優勢所在。