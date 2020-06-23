這次國軍將官晉任典禮，最受矚目的是總統府警衛室主任陳敏華，他因私菸案記大過卻仍能升少將。陳敏華不願受訪，幾度跑給媒體追。將官晉任是軍人生涯榮耀時刻，多半大方讓媒體拍照訪問，躲媒體罕見。當事人尷尬，也讓總統府尷尬，因為只有總統府有這個人事權。

軍人記大過還能升將官，且記不到1年便升，是很難想像的事。一般來說，記大過就難翻身了。陳敏華記大過是負私菸案的行政責任，他自己並沒買菸。軍方管不到陳敏華晉升，國安局也管不到，但若不符條件硬升，恐怕也不敢背書。據說，因陳敏華的操行考核沒有違反晉升規定，最後才放行。

23日的晉升場合上，先是國防部長嚴德發致詞並為晉升將官掛上軍階，儀式結束後，許多媒體用跑百米的速度衝去堵訪陳敏華，陳被特勤帶走，沒接受訪問。隨後蔡總統致詞並祝賀晉任將官，儀式結束後，陳敏華躲媒體的場景，又再重演一回。

將官晉任1年2次，辦了多年，的確沒見過這種場面。軍情或國安官員因任務性質，不便受訪，以往有過，如出身軍情局情幹班的女將軍張德蘭，晉升當天由軍方特別安排進出場。問題是，張德蘭晉任資格沒有爭議，媒體想要訪問她，因為她是女將軍，又是軍情局出身。

陳敏華能晉升將官，自是能力受到總統府侍衛室肯定，跑著給媒體追，反而讓外界認為心虛，而且總統府也尷尬，好似升這個人，真的升的理不直氣不壯。以往也有晉任將官傳出爭議，去年就有，傳說民進黨南部立委護航，這位將官在典禮結束面對媒體，應答得體，自此就無人再提。其實，陳敏華面對媒體，只要說謝謝大家，甚至什麼都不說，也比躲著給媒體追要好。

有了陳敏華這個例子，副總統賴清德警衛室主任謝靜華上校，明年元旦晉任將官，屆時的晉任典禮可能也受到關注。因為謝靜華上校已延長兩年，年底前屆滿，趕不上升少將，必須專案延役，明年元旦才能升。延役升少將，自國軍人事制度上軌道後，已多年未見。

陳敏華記大過，不滿1年，上校升少將；謝靜華，專案延役升少將，這兩件將官晉任案都在總統府侍衛室，1件已發生，1件將發生。看在軍隊眼裡，誰說天子腳下沒有特權？如果陳敏華與謝靜華只是三軍部隊的帶兵官，今年應該都升不到少將。軍方不敢這樣做。國軍人事應找不到記大過，卻能在1年內晉升的案例。陳敏華晉任案，是有爭議。