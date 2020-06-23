教育部修正了「公立各級學校專任教師兼職處理原則」，並通知各校遵行，擬將大專教師兼職做一些合理規範，立意並非不佳，但因此次規定的「兼職」範圍，包括國內外學術團體、專業組織與學術期刊等項目；而且此處理原則規定「除相關法令規定隨職務異動或當然兼職者外，應事先提出申請，並經學校書面核准」。上述規定對大學教師的一般學術活動衍生了許多困擾，最近試圖配合修改校內法規時，發覺很多窒礙難行之處，法條修改也引起較大的爭議。

大學的使命，包括了人才培育與知識創造。大學教師的本職，除了教學與輔導之外，研究與服務也是非常重要的責任。服務的工作涵蓋校內服務與專業所衍生的學術服務。於此次「處理原則」中所被規範者，如國際學術組織與國內外專業學會的委員、理事、理事長及學術期刊的編輯、審查委員與主編等，都是大學教師常見的學術活動，這些工作多數是義務職並無酬金，而且因為與專業相關，通常是具有高度榮譽感的工作，是學術成就被同行認可的指標，也是過往科技部鼓勵教師積極爭取的。

但「處理原則」更改說明中指出，為了鼓勵大學教師進行學術交流，所以將上述「兼職」納入同意範圍。但這些學術服務的工作在大學教師過往的認知中，通常認為這是大學教師所該承擔的責任，是學術社群一份子所應盡的本分。上述工作通常沒有額外津貼，一開始就不應納入兼職的規範中。此次修法將之納入規範，且要求事先報准，教師感受到的不是鼓勵，而是限制。尤其上述這些學術組織的職務多數是於開會現場中推選產生，對多數當事人更有著無法事先報准的難處。

因為這些職務都是學術社群中由來已久的服務工作，鮮少聽到國外同行需要事先報准始能任職。據筆者所知，國外大學教師向任職單位提報擔任學術單位某重要職務，如重要期刊的總編輯或重要學會的理事長，是因為當選人希望申請額外經費來支援其學術服務工作，或是希望任職單位能夠重視此職務來減低原先對其工作的要求。而國外大學這樣鼓勵的作法與精神，明顯不同於此次教育部所要求的「事先報准」。

「教師兼職處理原則」是為了產生良好規範，讓大學教師的能力可做出最大貢獻。但認定無給職的學術服務工作是兼職，且必須事先報准，這樣的規定與現行學術活動的運行通則明顯不一致，對鼓勵教師參加國際學術活動將產生負面影響，結果就是規範兼職的效益未見，限制學術活動的弊病已生，形同將嬰兒與洗澡水一起丟棄，結果一定不是教育部所樂見的，希望教育部能傾聽大學的聲音做出合理修正。

（作者為國立清華大學講座教授兼副校長）