波頓爆料川普，直言不希望川普連任，兩人情誼可用撕破臉來形容。但從波頓的《白宮回憶錄》中可以看出，川普的虛與實，在給外界不可預測的觀感之外，也會流露真實的想法。

表面上來看，在波頓的新書中，波頓似乎在很多議題，尤其是美國的全球議題上，和川普意見不同。但實際上，波頓在回憶錄也坦承，川普不止一次向波頓說，「除了伊拉克，我幾乎在所有議題和你同一個立場。」

的確，波頓新書中，不但未見對川普發動貿易戰的批評，反而常常看見，波頓在關鍵時刻扮演幕僚群鷹派角色。

加拿大逮捕華為財務長孟晚舟，川普詢問波頓，「我們逮捕了中國的伊凡卡，對中國會有什麼壓力？」波頓馬上回答﹕「我從來不知道伊凡卡是間諜和騙子。」波頓稍後一直向川普強調，華為不止是高科技公司，它會為中國情報單位服務。

波頓在書中表示，川普希望利用華為做為和北京談判的籌碼，但波頓力主華為對美國國家安全造成威脅，不能拿來做為籌碼。白宮經濟幕僚原來傾向把華為視為競爭對手，後來逐漸被說服，態度趨向強硬。

北京和華盛頓在川普當政下，貿易戰和科技戰大局已定，美國兩黨已有共識。數位科技引領經濟發展趨勢，通信5G技術和應用，成為兵家必爭之地。可以斷定，就算川普不能連任，美國只會和盟友改善貿易關係，對華為的封殺，很難因共和黨下台而改變。