釣魚台遭日本石垣市擅改為「登野城尖閣」一案，自始迄今不見民進黨政府對日本提出任何有力的相關交涉。這樣如何能保衛國家的領土主權？令人憂心。更糟的是，民進黨政府在不能、無法保衛國家領土主權完整之時，還想把自己無能的責任撇清，把責任丟給無關的第三者。套句老話，「看過賣台的，沒看過這麼賣台的」。

日本石垣市於6月9日提出「釣魚台更名案」，直到6月22日更名為止，民進黨政府除了由外交部提了一個不痛不癢的聲明外，不見對日方有任何有力的勸、阻或相對應的動作。最有意思的是，在22日下午，居然提出一個破天荒級的笑話說法：「日本所以把釣魚台改名，都是北京的錯！」如果是北京的錯，傷害了「台灣的主權」，那民進黨政府有沒有去找北京討公道？居然沒有！如果是日本改了名，那民進黨有沒有去找日本更正錯誤？也沒有。這是什麼喪權辱國的政權？

民進黨政府不要欺侮台灣人民的智商，也不要視台灣人民的記憶為無物。這一波改名事件的緣由，大家可以講清楚。

2012年9月，日本野田政府提出了「釣魚台國有化」，在東海引發重大爭端。這也是當今民進黨政府說故事的源頭。於是故事分成兩端。

在台灣的這一段故事是，馬英九政府2019年9月同時立即對日本提出抗議，並派海巡署艦隻與日本對抗，且提出「東海和平倡議」，再動用各種外交資源協調；最終在2013年4月，在我方並未承認釣魚台主權歸屬對方的條件下，簽訂《台日漁業協定》，這是馬政府對台灣漁民的一大功蹟。

在北京一端的故事，是日本在提出國有化之時，時為中共十八大前，當時中共中央總書記胡錦濤在卸任前，破例同意由即將繼任的習近平出任海洋維權領導小組的組長，負責此案。當時北京原先是希望日本維持原狀，停止國有化；但日本不同意；北京退步要求日本承認釣魚台主權有爭議，日本仍舊不同意，結果，北京遂直接派遣公務船至釣魚台海域巡邏，造成雙方均有公務艦隻在有實質爭端的海域出沒，形成實質共管。這才是現今釣魚台海域有中共艦隻的主要原因。

民進黨政府可笑的原因就在於完全不知、不願承認歷史事實，也無法面對自己的無能，更無法處理自己一廂情願的「大哥哥」侵吞自己領土主權的事實，於是，只能一廂情願的製造謊言，把責任丟到中共的頭上，說是因為中共派遣艦隻在釣魚台海域騷擾，所以造成石垣島對釣魚台的更名案。

退一百萬步來說，改釣魚台名字的總是日本石垣市的動作吧？民進黨政府對日本交涉了什麼？有沒有出賣國家領土主權，大家都等著看！

（作者為資深媒體人）