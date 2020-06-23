近日因日本石垣市當局將釣魚台的行政區畫更名為「登野城尖閣」，釣魚台主權爭端繼日本「國有化」釣魚台後再起，恐影響日本與大陸、台灣的關係。

此次石垣市舊案重提「更名」之舉，雖是針對大陸海警船近期強化釣魚台的維權巡護，連續70天進入釣魚台海域，引發沖繩漁民不滿，石垣市議會因此回應民意的作為，不致於影響《台日漁業協議》。然而，石垣市的「更名」無疑藉此凸顯日本沖繩對釣魚台列嶼的領有權，直接挑戰我國的釣魚台主權，政府絕不能以此為衝著大陸而來，且可能對日中關係帶來負面影響，或考量台日友好而作壁上觀。

對釣魚台更名，總統府及外交部先後重申我國的釣魚台列嶼主權，概不承認日方的片面主張及行為，呼籲秉持「擱置爭議，共同開發」的原則，以和平方式解決東海海地爭議。此立場與精神雖與馬政府時期的「東海和平倡議」相近，但蔡政府在釣魚台爭端上的具體因應作為，明顯與馬政府存在溫度差，使國人感受到民進黨政府「遇日則退」的外交慣性。

國民黨智庫最新民調顯示，69.8%受訪者認為政府在此事上態度軟弱，亦有49.8%的民眾認為政府的「保釣」僅止於嘴巴上說說，可見國人對釣魚台爭端並非無感，更不因對日本具「親近感」而自失立場，政府的「低調」回應與民意存在落差。

然而，在對日外交第一線的指揮官、駐日代表謝長廷，面對民意及在野黨「保釣不力」的批評，不思檢討更具體有效的作法向日本據理力爭，反在臉書留言「1971年6月美國宣布把釣魚台列嶼和琉球交與日本管領，並於一年後的5月15日執行，從此日本有了事實管領權」，並甩鍋當時的中華民國政府「做了什麼抗議」，批判國人認為當年政府積極強硬交涉為「禁不起歷史資料考驗」。

謝長廷代表任內的「助日」言論雖非首遭，但此番表態日本對釣魚台列嶼具「事實管領權」，並炮口對內，攻擊主張「保釣」的民意及過去的國民黨政府，實令國人錯愕。

誠然，釣魚台爭端因美國近50年前處理「返還琉球」失當而起，但謝長廷恐不諳當時對美、日交涉的秘辛與始末。謝的臉書留言使筆者憶起2013年日本釣魚台問題專家矢吹晉的一席話。1971年6月7日，蔣經國向美國國務院遞交外交照會，聲明「釣魚台列嶼的最終狀態未定」，但7月12日，經國先生對美國駐華大使馬康衛表達日本未履行對美國的外交承諾，在簽訂《返還琉球協定》後，拒與美、日承認的中國政府（中華民國）進行後續的「釣魚台交涉」。此事的經緯矢吹晉以科學求證的態度遠赴美國史丹佛大學，在兩蔣日記中得到驗證。

在釣魚台爭端中，日本一再堅持其「無主地先占」的合法性，但誠如日本文豪大江健三郎所言，「不論是南韓（獨島）或中國（釣魚台列嶼）都是在最脆弱、不能行使外交主張之下被占領的」，1896年的歷史處境如此，1971年亦復如是。

（作者為輔仁大學日文系所特聘教授兼日本暨東亞研究中心主任）