這些日子兩岸間的空情非常熱鬧，無論是共機第15度闖我防空識別區，還是共機11天7度闖我西南空域，各種計算方式琳瑯滿目。分析整個的空情緊張起於6月9日美機從北至南穿越台灣西部領空的突兀事件，共軍有所反應是必然的；又如6月22日美軍電偵機上午來，大陸戰機中午就出海；可以這麼說，美機在台灣周邊盤桓通常是共機出海的主因之一。

台灣擁有滿街走的戰略軍事專家，各有解讀與揣測，優劣不一而足。譬如有專家稱：「…衝過海峽中線，進入台灣防空識別區，繼而往接近台灣西南領空前進的軍事壓力動作，使得我軍機面臨空前的戰備壓力。」事實上共機既沒有衝過中線，更沒有接近我方領空，這完全是「推測下一步」來誇大其辭。還有專家說：「共軍軍機直衝台灣空域未來將常態化，可能國防部在不久的將來會承認共軍戰機已經開始挑戰台灣領空」。這也是全無依據的揣測之詞。

共機此種連續性行動是測試我們空防的標準作業程序，而非空防壓力。至於未來解放軍南部戰區的空軍可能會加強對台灣海峽南部及台灣西南部海域的戰力投送，以達成對台灣的南北合圍，因此對該空域的兵力運用將逐漸常態化是有可能的，這將使我空防的戰備壓力倍增。

我國不像日本空中自衛隊每次公布外國軍機接近航跡圖，我們之所以用模糊的「空域」2字對外宣布，其背後真實意義在於不引起台灣社會恐慌，但又需滿足迎合政治宣傳。如共機已進入我「防空識別區」，我方必須廣播驅離，事實上防空作戰迫切需要縱深，台灣西方的「防空識別區」邊線絕非海峽中線，而是深入福建內陸。

基本上共軍南部戰區在台海問題的兵力運用上，一出海就已接近中線的末端。未來是否信守中線還是要看大陸對台灣的態度，基本上他們是不承認中線和我們的領空，但還是擺在心裡，你用無線電話叫他離開，他們也照辦，這就是「非常態」。未來海峽所有問題完全是一個純政治問題。聽說有人想逞英雄學俄羅斯飛行員表演危險貼近，迫使共機遠離，千萬別被政客的政治謊言給騙了，一切按「接戰規定」最穩當。

這20幾天台灣的民心並沒有特別亢奮、激動，在鋪天蓋地的「仇中」灌溉之下，似乎已經彈性疲乏了；台灣外宣所稱已迫在眉睫的共軍軍事威脅，國外也沒有特別重視，在公海上空「你用無線電話叫他離開，他們也照辦」，這還算威脅嗎？

（作者為海軍退役中將）