據香港智庫報導，台灣在對抗新冠病毒的排名已由4月的全球第7名掉到6月的第16名。這實在是對中央疫情指揮中心的一大諷刺，原來政府「大內宣」的防疫優等生、口罩外交，在國際友人的眼裡就和在川普眼裡一樣，「筆尖」一個。如果再不努力，最後恐怕變成灰塵消失在空氣中。

指揮中心的防疫問題出在哪裡？其實國際上考核防疫後期的成績並不在緊急處置的效率和速度，而在經濟與政治的穩定。看看指揮中心在不斷「加零」後的表現，一個該好好規畫防疫未來的指揮官，竟然跑去到處吃喝玩樂刷存在感，又去協助罷韓，希望當作晉升副院長的見面禮。這就是台灣排名落後的原因──指揮官不務正業。

現階段我們除了防疫之外，還必須顧及經濟發展，甚至經濟發展的位階還要高過防疫。這也是蔡總統提名沈榮津而非陳時中升任行政院副院長的原因。這當然也是世界各國都沒等「嘉玲」出現，就急著開放社區及復工的原因，顯然大家寧可選擇生病，也不要餓死，更何況生病大部分都還不會死，所以觀念必須改變。

陳時中部長在6月7日罷韓後才社區大解封，其實在4月19日清明連假結束後14日就可以全面解封了，拖到6月7日就是希望給罷韓民眾提供交通優惠，這就是明顯的政治防疫。如果我們能夠早一個半月就社區解封，現在國內經濟應該會好很多，這又是明顯只管防疫不管經濟的例子。

到了社區解封之後，我們的超前部署應放在如何有效而安全的邊境解封，台灣的經濟畢竟是以外貿為主，內需市場沒法有效活絡整體經濟。我們現在的邊境解封政策，有解跟沒解是一樣的。旅客不會因為想來台灣玩1周，就接受來回各居家檢疫14天。邊境解封的關鍵在於一來一回的28天居檢，這是兩國之間的事，沒法一廂情願的說開放就開放。指揮中心必須以我們的防疫成績去和其他國家談解封，不是躲在家裡閉門造車，要像談航權一樣的談法才有效。

在邊境解封的談判中，快篩是不可或缺的籌碼。我國放出去的國人都篩查陰性，他國當然會接受我們不居檢14天。回來的國人在機場立刻篩查，陰性就不用居檢，陽性直接隔離，這就是所謂的「旅遊泡泡」，這泡泡可是談出來的，而不是吹出來的。

但快篩是台灣的罩門，疫情至今已半年還搞不出來，也不想去買，搞得台灣的外貿及觀光旅遊業一灘死水。這才是陳部長最該去解決的事，請防疫指揮官不要降級來做觀光局長的事，若做太好真被降級了，這才冤呢！

（作者為中華民國防疫學會理事長）