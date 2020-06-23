美國前國安顧問波頓新書已公開發售，綜合外電披露內容，最叫人感嘆的是民進黨政府如此吹捧美國總統川普，川普不但把台灣當筆尖，且背棄庫德族後，下一個拋棄的對象有可能就是台灣。民進黨親美仇中的路線如再不修正，台灣被賣了還傻傻不知所以然！

波頓新書《事發機要室：白宮回憶錄》形容川普是典型的商人，一切以個人利益為最大利益，為尋求連任可以恭維大陸國家主席習近平為「中國歷史上最偉大領袖」；對於香港反送中示威，川普根本不願意介入；台灣在他的眼中只是筆尖，遠不及大陸是辦公桌的分量。

新書內容不但足以一棒打醒民進黨一面倒的親美路線，刻在修正兩岸論述的國民黨，為了討好年輕選民，對「九二共識、一中各表」的論述，左閃右躲不敢面對中國大陸的角色，更不敢談一個中國及統一的憲法精神，就怕被扣上「九二共識就是一國兩制」，如此畏首畏尾的兩岸論述，難怪4位前主席馬英九、吳敦義、連戰及洪秀柱都提出質疑。

而波頓新書對於美中台三角關係的描述，更印證自1949年兩岸分治迄今，兩岸關係從來不是國際關係；對台灣而言，兩岸的融合遠比親美路線重要。蔡總統尤應警覺，把台灣視如筆尖可以隨時出賣者，難道只有川普一人？如果民主黨的拜登擊敗川普當選美國總統，以民進黨政府對川普的諂媚，如何修復台美關係就是一大難題！

美國政壇的形容很貼切，波頓新書是瘋子為了賺錢大罵另一個瘋子，不論這兩瘋子如何互咬，蔡英文總統未來3年多的任期，如果仍一味操作「親美抗中保台」，只會把台灣送上美中談判桌，成了老美的抗中籌碼，如同筆尖的台灣隨時都可能被出賣。