共機兩周內第7度侵犯台灣防空識別區（ADIZ）。蔡英文總統喊話，國軍要料敵從寬、禦敵從嚴，止戰不懼戰、備戰不求戰，台灣會盡全力維護印太區域「和平穩定」。蔡總統對兩岸關係的用兵論似令人感到戰爭迫在眉睫。

港版國安法掀起的浪潮讓兩岸朝向戰爭邊緣發展的情勢更為詭譎，更有那種戰爭隨時可能風起雲湧的莫測之感。加上外交部長吳釗燮上月27日接受美國福斯新聞訪問時透露，香港之後可能就是台灣，中國可能對台採取軍事行動。「兩岸用兵論」在政府層級難得出現同一調子。

無獨有偶，就在吳部長講話兩天後，中共全國人大常委會委員長栗戰書接著表示，如果台獨要搞分裂活動破壞統一，一意孤行鋌而走險，中共將採取一切必要手段，包括「非和平方式」。又是一個對台用兵的聲音。

就在同時，美國前國家安全顧問波頓發表了他的《白宮回憶錄》，明白告訴世人，川普總統心目中的台灣僅是一支「筆尖」的微小，而中共卻像一張大桌。波頓指出，「美國對另一民主盟友的承諾與義務不過如此」。波頓更指出，川普拋棄了敘利亞的庫德族，有關他可能拋棄的下一個對象已揣測紛紛，台灣正好是最接近名單上的第一位，且可能會一直在那個位置上。

請問蔡英文總統，妳的兩岸關係用兵論，在這種局勢之下如何來解讀妳的「料敵從寬、禦敵從嚴，止戰不懼戰、備戰不求戰」？

妳說：「料敵從寬」，請問妳如何評估栗戰書所說，如果台獨要搞分裂活動破壞統一，一意孤行鋌而走險，中共將採取一切必要手段，包括「非和平方式」。料敵的寬度與深度在何處？

妳說：「禦敵從嚴」，請問保衛台灣抵禦敵人戰備的基礎又嚴密到什麼程度？難道只是向美國購買過時的軍備嗎？波頓的《白宮回憶錄》赤裸裸地告訴我們，川普在玩政治，與北京的習近平在玩「台灣牌」，只要習支持川普連任，什麼都可談。那妳的「禦敵從嚴」就不知從何談起了？

然而妳說「止戰不懼戰、備戰不求戰」，這是正確的，但妳對戰爭的定義弄錯了，兩岸關係發展是要「用兵」，但「用兵」不是指唯有戰爭，它還有其他對台灣有利的「用兵」武器。在此我介紹三國演義中諸葛孔明的「用兵」論給妳參考。

諸葛孔明說：「兵者有可見之兵，有不可見之兵。可見之兵荷戟執戈，肉身之士；不可見之兵，日月星辰，風雲水火，山川之靈氣，如此萬物萬象均可為兵。」因之諸葛孔明指出，只要將一年之節氣，更替萬物衰榮一一道明：「何時虹藏不見，何時雷始收聲，何時土潤溽暑，何時霧霾蒸騰」，如此，只需諳熟於胸、融匯於心、適用得當，便可勝於百萬雄兵。

蔡英文總統，請妳想想，台灣在近半年竟能打贏全球流行的新冠病毒，這不是深得對自然用兵之道理嗎？身為國家元首，2300萬生靈都繫在妳的身上，台灣地方小，但人力資源充沛無窮，經濟科技基礎扎實。根據瑞士世界經濟論壇(WEF)《2019年全球競爭力報告》(The Global Competitiveness Report 2019)，在141個受評比國家，我國排名第12，全球競爭力超過中國大陸、法國、南韓等國。

蔡英文總統，妳要對中國大陸「用兵」我們不反對，但一定是「不可見之兵」，這方面台灣資源無窮，若要如諸葛孔明所說，只需諳熟於胸、融匯於心、適用得當，便可勝於百萬雄兵。請妳運用智慧，開拓兩岸關係。善哉！善哉！

（作者為中國文化大學政治系講座教授）