台大學生代表日前在校務會議提案，建議成立「校園轉型正義小組」，更改、廢除、重建紀念「威權協作者」的校園空間，如傅鐘、傅園、振興草皮、思亮館等，引起社會爭議，校友會尤其反彈，提案最後雖被壓倒性否決，但台大學生會不放棄，學生會大會將討論下一步行動。

其中爭議最大的，在於青年世代對傅斯年歷史定位的歧見。學生會轉型正義小組發表〈轉型正義要快做、要徹底做〉文件，指傅斯年校長與特務機關人員有信件往來，證明他在監視校內學生。後人不只要指出傅的邪惡，更要去除有關他的虛假記憶，不要讓他的形象繼續籠罩在台大校園。

傅斯年擔任校長是在台灣兵荒馬亂年代，學生會對傅的指控，上綱到對其人格與地位全盤否定的程度，不只沒有考慮到當時的時空背景與政治脈絡，更沒有保留任何討論餘地，逕用善惡二元方式，達成我好你壞的詮釋目的。因此，無論是在社會或台大校園，學生會的主張都受到許多非議。

年輕族群主導政治走向

深究來看，台大學生會發動「去傅」，反映的是太陽花學運世代的民粹現象，用華麗浮誇的用詞包裝去脈絡化的仇恨言論，進行文革式的鬥爭。一旦被認定意見不同、政治立場不同，便發動出征，用吹毛求疵的方式，毫不考量背景脈絡，就將異議者打成十惡不赦的罪人。不需要事實論證、不需要證據攻防，只要接受單一標準的驗證。宛如中古時代綁在木樁上的罪人，拿著火把的教士就有資格認定他有罪。

這不僅發生在台大校園，也不只針對藍營政治人物，青年世代的長臂鬥爭更伸向民間。以台語歌手江蕙，只是在臉書悼念往生的高雄市議長許崑源，就遭到覺青出征，被逼得關閉了帳號。自由、民主與人權在綠衛兵眼中，只是工具利益性的口號。

雖然說，台大學生會的主張最終並未受到採納，然而青年世代的聲音卻遠比票數的呈現來得宏亮。更進一步來說，無論是在校園還是社會，甚至是政壇，近年青年世代積極參與政治、社會活動，影響力早已不是昔日吳下阿蒙。從過去幾次大選來看，年輕世代已成為關鍵族群，主導台灣政治的走向。然而與青年世代所擁有莫大的影響力對應的，卻是不相稱的責任義務。台灣年輕人主導的台灣社會，會朝向更美好、光明的未來走去？或反而走向停滯與分裂？青年世代可曾停下腳步認真思考？

面對青年世代的崛起，及對社會的負面影響，朝野各黨都沒有拿出妥適的方法遏止民粹怪獸繼續肆虐台灣。完全執政的民進黨是青年民粹化的最大受益者，甚至還是推波助瀾者，自然沒有動機去忤逆極端主義的浪潮，但民進黨擁有太多權力，將漸漸走向保守化，遲早會遭到民粹青年世代的反噬；最大在野國民黨則是青年民粹的主要針對對象，沒有阻止民粹氾濫的話語權。所以說，無論是藍綠哪方，都只是配角，沒有太多積極角色。

然而青年世代民粹化的趨勢，將把台灣帶向險境，任何政黨、族群都不應坐視極端主義孳生。不同的世代、不同的政治立場需要的是更多的對話與包容，求同存異，而非對立衝突、趕盡殺絕。以轉型正義的議題來說，歷史並非不能討論，然而在討論之前，就先設定誰是罪人、誰是教士的話，這就不是轉型正義，而是精心包裝的報復。

各黨都須面對世代矛盾

90年代，前民進黨主席施明德看出族群對立分裂的問題嚴重，拋出大和解主張，認為和解是台灣唯一出路，和解必須寬恕，因而率先踏出寬恕的步伐，呼籲誠懇對待歷史真相。去年美麗島事件40周年，他更是語重心長表示，今天的國民黨已非當年的壓迫者，當前的民進黨也少是當年的奮鬥者，但仇恨仍繼續燃燒。當年起訴施明德的檢察官日前過世，他參加其告別式，伸出和解的手。

世代矛盾已超出了想像，台灣社會若想走回正軌，世代之間也需要「大和解」。各政黨都必須面對世代矛盾所帶來的問題，唯有進行世代和解，才能化解分裂與衝突，才能擺脫當前台灣社會最沉重的枷鎖，蔡英文總統在推動藍綠和解之餘，不要忘了世代和解的問題也很重要。