李隆基他們想借此寶地，把鍾紹京家建設成一個前敵指揮部，在這裡就近指揮政變。到了鍾家門口，李隆基舉手敲門。就在這個當口，對李隆基的第一個考驗來了。什麼考驗呢？按照《資治通鑑》的記載，鍾紹京突然害怕了，不開門。任憑李隆基在外面怎麼敲，他就是不開。這怎麼辦啊？正在著急的時候，屋裡，鍾紹京的夫人許氏說話了。她說：「忘身徇國，神必助之。且同謀素定，今雖不行，庸得免乎！」什麼意思呢？替國家出力，天神都會保佑你的！再說了，你素日和他們同謀，就算現在反悔，你以為別人會饒了你嗎？幾句話說得鍾紹京茅塞頓開，連忙把門打開，畢恭畢敬地把李隆基迎了進來。

誅殺韋后：關鍵在禁軍

可能有人會想，好險啊！鍾紹京心理的一點小小變化，居然差點影響整個政變的成敗！是不是呢？鍾紹京這個人的向背確實意義重大，但是，鍾紹京不開門恐怕沒有《資治通鑑》記載的這麼簡單，而是另有緣由。什麼緣由呢？我推測，鍾紹京不是李隆基政變小組的核心成員。他知道李隆基要政變，但並不知道政變的指揮部就設在他家裡。為什麼這樣推測呢？

《新唐書》講到李隆基政變成功要素的時候說，成功的關鍵在於「劉幽求之謀，崔日用之智和鍾紹京之果」。劉幽求是李隆基的軍師，說劉幽求之謀當然是言之有理。崔日用臨時反水，投靠李隆基，能夠看清形勢，這是一種政治智慧，說崔日用之智也足以讓人信服。但是鍾紹京就不一樣了。如果依據《資治通鑑》的記載，他臨陣退縮，這叫什麼果敢啊，這不是果敢的反義詞懦弱嗎！《新唐書》既然表彰「鍾紹京之果」，可見鍾紹京的現場表現，絕不像《資治通鑑》記載的那麼懦弱。可是，如果鍾紹京不懦弱，他為什麼一開始表現得猶猶豫豫，直到妻子點撥之後才開門呢？這兩種看似矛盾的記載怎麼解釋呢？最合理的解釋就是，鍾紹京雖然平時跟李隆基有來往，但他並不是政變的核心成員，因此，事先並不知道李隆基的計畫，所以看到李隆基一夥人突然出現，他沒有絲毫的精神準備，這才不開門的。後來，經過妻子的勸說和自己的思考，他決定支持李隆基，並且果斷地打開門把他們請了進去，這才叫做「鍾紹京之果」。

可是，僅僅一句「鍾紹京之果」顯然還不足以服人。還有沒有別的證據呢？《舊唐書．玄宗本紀》開列了一個策畫政變的成員名單。名單包括我們提到過的劉幽求、普潤、葛福順等六個人，但是，唯獨沒有提到鍾紹京。《舊唐書》是依據當時的實錄修成的史書，也是我們研究這段歷史最可靠的史料。《舊唐書》不提鍾紹京參與策畫政變，恰恰證實了我們的猜測。在不知情的情況下，鍾紹京不開門是常理，開門倒成了特別的果敢，換言之，李隆基此刻貿然拜訪鍾紹京，本身就是一種冒險！可能有人會有疑問，既然禁苑如此重要，李隆基為什麼不提前跟鍾紹京打好招呼呢？我覺得，李隆基這樣做是經過考慮的。鍾紹京是李隆基的朋友，但他也是五品官，官職不低，生活不錯，因為書法藝術水平高超，還經常給人寫兩筆字，能拿點潤筆費，小日子過得挺滋潤。這樣一來，他的顧慮也就比較多。如果提前告訴他，萬一他不同意，或者走漏消息，李隆基這邊的風險就大了。反過來，如果事先不告訴他，突然從天而降，鍾紹京在倉促之際倒有可能念及舊情，同意開門。再退一步講，就算他不答應，憑李隆基身邊帶的幾十個人，特別是有李宜德這樣的高手強攻，還怕拿不下鍾紹京夫婦嗎？所以不如索性來個突然襲擊。結果一試驗，鍾紹京果然開門了。這樣一來，這次冒險就算有驚無險，一舉成功。李隆基順利地進入禁苑，也就成功地度過了政變的第一個考驗。

從韋后臨朝稱制到李隆基舉兵僅僅只有十九天，而這十九天的周密策畫，也充分顯示出李隆基的膽識和謀略。在李隆基等人成功地進入禁苑後，政變也就進入了實質性階段。禁苑位於宮殿的北門外，而宮殿的北門之內就是皇帝所在的後宮。要想一舉拿下韋皇后，關鍵就在於守衛北門的禁軍。那麼接下來，李隆基將遭遇怎樣的考驗呢？

博取功名時刻到了

第二個考驗便是能否取得禁軍的支持。有人可能想，葛福順他們不是已經決定支持李隆基了嗎？沒錯，但這只是葛福順他們幾個軍官的個人決定，能否得到士兵的響應還有待檢驗。李隆基到鍾紹京家裡沒多久，葛福順他們也來了。幾個人等到二更，夜深人靜，出門一看，只見天上正降流星雨，一顆顆碩大的流星閃著白光劃過夜空，就像雪花飄落。眼看發生了這樣的天象，和尚普潤和軍師劉幽求趕緊說：這就是改換天命的象徵，我們動手吧！緊張時刻，再堅強的人都需要安慰，這一句話，其實也就是一種戰爭動員，一時間群情振奮。這時候，李隆基趁熱打鐵，對葛福順他們說：諸位報效國家、博取功名的時刻到了！你們打算怎麼辦？

葛福順馬上說：您就看我們的吧！說完直奔萬騎和飛騎的營房。韋皇后在萬騎和飛騎系統一共派了四名將軍，除了女婿武延秀住在宮裡，其他三個人都在軍營之中，天色已晚，他們早就睡著了。葛福順仗著自己是萬騎的軍官，大搖大擺走進營房，手起刀落，頃刻之間，三個人的腦袋已經落地了。（待續）