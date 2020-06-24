ISIS對這支部隊十分畏懼，因為在他們的世界流傳一種說法：被女人打死上不了天堂。而這支娘子軍打起仗來簡直「比男人還能打」，貝亞說。

更難能可貴的是，這支幾百人的部隊，不僅能打，還能文能武。貝亞說：「不打仗的時候她們讀書，他們學很多東西，甚至還學習各國語言，她們不僅能打仗，還非常聰明。」

貝亞的facebook裡有一張照片：一片碧藍的湖，一輛摩托車，停在湖邊。貝亞坐在摩托車上，頂著頂迷彩的鴨舌帽，戴著墨鏡，笑得很燦爛。

「以前我最愛去這個湖邊玩，我和我的幾個朋友。這湖離我家很近，就十來分鐘。」

──有女孩嗎？可以和女孩一起玩嗎？

「有。小時候我們都在一起玩，十幾歲之後慢慢不在一起了。不過我們庫爾德有些女孩的家庭並不介意。」

──你會在瑞典找一個女朋友嗎？

「事實上……我有女朋友，但……我不知道我們現在還算不算在一起。」貝亞說得有些猶豫。

「女朋友」是貝亞的高中學妹，小貝亞2歲。

貝亞的愛情

照片裡的女孩眼眉烏黑，有一頭爆炸齊腰卷髮，像一個超模。女孩穿一件黑色背心，和她一起自拍的另外兩個女孩，都穿著吊帶短裙，露出漂亮的肩膀——她們都是庫爾德穆斯林。女孩頸間的小墜子，閃閃發亮，貝亞說這是他送給她的。貝亞伸出手給我看他的手環，上面刻著一個名字「Giman」，貝亞說：「這是她的名字，她送給我的。」

「最初我沒有很喜歡她，是她先喜歡我。她對我真的很好。」

──這算早戀嗎？庫爾德女孩可以那麼早戀愛嗎？

「她家裡是很開明的那種。而且我們也很少見面，只是用手機發發消息而已。在她離開之前，我們一共也沒見過幾次面。」

「女友」比貝亞先離開敘利亞，去了德國。現在他們偶爾視頻聯絡，偶爾談到將來。

「她想我去德國，我想她來瑞典，也許……我不知道……」，貝亞聳了聳肩，搖了搖頭。

──可以簡單描述瑞典政府為你提供的生活嗎？

「他們為我提供免費的教育，免費醫療，幫我安排手術，並為我提供住房，每月會額外給我一筆錢用於生活。」

──那些錢夠用嗎？

「完全夠了。」

在我問到是不是可以談談對瑞典政府的看法，貝亞說他不想談政治（指和目前生活有關的政治問題）。追問下，貝亞表達了簡單的態度：對於瑞典政府的收容政策，難民們的心情不能簡單地用「感恩」概括。事實上對於瑞典政府在中東戰場兜售武器，以及瑞典本國對人口增長的需要，難民們有更多更深層的理解和想法。但貝亞不願再多談。

健談愛笑充滿能量

──想過將來嗎？想做什麼樣的工作？

「等讀完語言學校，我想繼續讀大學。」

──想讀什麼專業？

「數學。我非常喜歡數學，而且我數學學的很好。」談到數學的時候，貝亞顯得很興奮。幾個小時的採訪，貝亞第一次顯得自信又輕鬆。當說到「數學」兩個字，貝亞的眼神發起光來，那些不屬於一個21歲男孩的沉重感，突然全都消失了。

學校裡的貝亞是一個健談、愛笑、友善，課堂上他喜歡回應老師的大男孩。這也是最初我選擇貝亞作為採訪對象的原因。作為一個「神祕」的中東人，貝亞顯得開放，容易溝通。在想要採訪一個中東人的念頭冒出來的第一瞬間，我就想到了貝亞。

當我第一次和他提出「能不能和我講講你的故事」時，他猶豫了幾秒鐘，然後答應了：「那可是個很長的故事。」

但貝亞其實並不說英語，只能聽懂一些。我們採訪的最初，擔心是：我們該怎麼溝通呢？連我的英文也只是普通而已。但貝亞有驚人的學習和適應能力，到我們最後一次見面時，我們依靠已知信息，和對彼此已有的瞭解和信任，加上他會的少量英文，谷歌翻譯，以及肢體語言、繪圖，等等所有我們可以利用的手段，四個小時的談話竟然很流暢。

有天晚上凌晨三點，我想到一個問題，忍不住立刻就發了消息過去，貝亞秒回。問他怎麼還沒睡，他發了正在做作業的照片給我。在我們幾百條消息的溝通中，貝亞總是能很及時地回復。

貝亞充滿能量，和每一個熬夜通宵感覺不到累的年輕人一樣。一個月前貝亞發消息告訴我：「告訴你個好消息，我升D班了。」D班是瑞典語學校的最後一班，上完D班瑞典語學校的初級學習就可以結束，貝亞就可以開始進入正式的語言考試學習，可以開始為上大學準備了。貝芽說他想瑞典語和英語的學習同步進行。

貝亞看起來與所有21歲的年輕人一樣，開放、熱情、精力旺盛，對世界充滿好奇，也熬夜。

──最後一個問題，也許會有些冒犯。

「你可以問。」

因為我知道我是誰

──瑞典甚至整個西方社會對於政府接收難民，有些抱怨的聲音。有人覺得難民的到來，使社會治安變差了。這樣的聲音會令你不舒服嗎？

「我不在乎。」

──為什麼？

「因為我知道我是誰。」貝亞突然變得嚴肅，眼睛直勾勾地盯著遠處。

在我們最後一次採訪的最後，我對貝亞說：「這是我們最後一次見面了，我要回國了。希望我們未來還有機會再見面，說不定我們還有會在瑞典相見，哦，說不定還會是在中國呢？」

「說不定，會在庫爾德斯坦呢？」貝亞的笑容裡有一絲狡黠。

我們倆笑著在瑞典的街頭擁抱告別。

──貝亞，你教我說一句庫爾德語吧。

貝亞笑著說：

「德綢哇依」─你好嗎？

「巴適」─我很好。（《當一個逃亡的敘利亞人站在眼前》四之四）（仙姑有話／現居上海）