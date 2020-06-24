無色覺醒》 賴岳謙：日通過釣魚台更名！嚴重挑釁非法無效！

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第659集播出，由主講人賴岳謙教授為網友做客觀評論分析：「日通過釣魚台更名！嚴重挑釁非法無效！」

釣魚台主權爭議，長期為中日關係與台日關係之重要議題。6月22日日本琉球群島石垣市議會表決通過，擬於10月1日起，將釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）的地籍名稱，從「登野城」變更為「登野城尖閣」。此舉消息一出，立馬引起海峽兩岸朝野一致反彈聲浪，為維護釣魚台主權所有。此次更名事件是由日本極右翼主導，再度將東海釣魚台長之主權爭議拉上檯面，無疑徒增東亞局勢的不穩定性。

1945年二戰結束，當日本戰敗宣告無條件投降後，同盟國要求日本歸還南海地區所有非法侵占的島嶼，其中包括台灣列嶼與琉球王國。其後琉球群島則託管列入由美國實際統治著。而在1971年美國與日本簽屬《歸還沖繩協定》後，1972年美國將琉球群島移交給日本沖繩縣進行管轄。日本並將釣魚島國有化，就此種下釣魚台主權歸屬矛盾爭議。美方因應冷戰發展，罔顧國際海洋法爭議，在沒有主權的前提下，強行將釣魚台「行政管轄權」併交給日本，就此埋下一顆東亞區域可能的未爆彈。

綜觀歷史，大陸在14世紀即發現並管理釣魚台島嶼，直到1895年4月簽訂「馬關條約」後，將釣魚台隨著台灣割讓給日本，所以日本在戰敗後，接受「波茨坦公告」和「開羅宣言」同時，應將釣魚台隨台歸回。此為兩岸在釣魚島爭議中應有共識，過去日方為突破兩岸共同維護主權合作，於馬政府時期，簽署停滯多年的「台日漁業協議」，希望彼此能擱置爭議、秉持共同開發立場，保障台灣漁權及漁民安全。如今日本極右翼勢力卻通過改名案，打破東亞地區關係平衡。

兩岸政府為釣魚台主權與台灣漁民權益，甚而宣示或提出相對因應方法。大陸方面，除通過人民武裝警察法修法，將海警局隸屬中央軍委會，一旦發生海域戰事，得由軍方指揮。其為維護東海釣魚台海域主權，更是將海警船訂為常態性在釣魚島周邊巡邏，捍衛主權甚至為逐離日籍漁船。因此日本石垣市議員承認，整個釣魚島海域，如今看不到一艘日本的漁船。

日本極右翼政客誤判情勢，短視近利將釣魚台更名的行為，已經引起大陸及台灣相關單位不滿。根據中華民國憲法，釣魚島為今宜蘭縣頭城鎮所管轄，因此宜蘭縣議會在6月11日，率先在石垣市前，將釣魚島更名為「頭城釣魚台」。未來是否會由蔡政府或國民兩黨主席帶頭登釣魚島掛牌，就是考驗中華民國台灣的決心與意志。釣魚台領土主權，一直是東亞政客與各國學者爭論焦點。如此，維持九二共識基礎，兩岸關係和則有利。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！