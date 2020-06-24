後疫情時代的國際政經焦點之一即是美國總統大選，雖然目前川普與拜登都對中國強硬表態，但那是因為在疫情嚴峻衝擊美國經濟情況下，在選前對中國強硬，符合美國現在的主流民意。

從經濟面向來分析，前三任的美國總統，包括柯林頓、小布希、歐巴馬都順利於競選連任中勝出。而於1993～2020年期間，出現三次大規模經濟衝擊，分別是2000～2001數位經濟泡沫、2008～2009全球金融海嘯，及2019～2020新冠病毒公衛事件。

觀察之一：前兩次經濟衝擊發生在柯林頓與小布希第二任卸任之前，所以已無競選連任壓力。觀察之二：柯林頓、小布希、歐巴馬尋求連任之際，美國經濟表現皆處於GDP成長率上揚且失業率下滑階段，對競選連任的執政者有利；川普則遭遇完全相反情況。觀察之三：前兩次大規模經濟衝擊發生後，大選結果都出現政黨輪替。

然而如果川普連任成功，美中對峙比較可能持續。今年初洽簽的美中第一階段協議，川普視為重大勝利，但中國履行協議承諾可能性低。因為以2017年中對美進口總值為基準，在2020～2021年增加採購2千億美元的要求，對同樣遭到疫情衝擊的中國經濟來說，很難達成。

但是如果拜登當選，美中對峙比較有可能出現緩和。民主黨的拜登不會如川普般偏重雙邊，所以會加強多邊運作。民主黨傾向國際主義，會聯合有共同目標的盟友；拜登較可能以結盟方式圍堵中國，但措施上應會較溫和。

因此不同的當選人，將對全球供應鏈產生不同影響。川普當選後，會進一步落實籌組中的「可信賴夥伴聯盟」，目的為供應鏈去中化。而拜登當選後，日本可能解凍美國退出TPP時的相關條款，以吸引美國回歸。當年歐巴馬主導TPP談判時，拜登即擔任其副總統，未來由拜登主導CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）、制訂亞太貿易規則，合乎民主黨多邊信念。

至於中國的因應，則是完成RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）談判，企圖鞏固東亞供應鏈。如果未來是美國回歸主導的CPTPP對上RCEP，雖有對峙態勢，但會比較「和諧」。因為成員有重複；紐、澳、日、汶、馬、星、越等諸國，在經貿利益考量下，不易選邊站，所以不太可能形成兩大貿易區塊的完全脫鉤與對抗態勢。

不論誰當選，美國貿易代表署，仍會持續關注中國是否有違反國際貿易規範情形，例如強迫技術移轉、侵犯智財權或國有企業補貼等等。然而川普會根據調查結果，再次啟動或提升貿易戰；而拜登則比較可能訴諸WTO仲裁，亦可能支持歐盟於2019年提倡的臨時仲裁機制。

以上趨勢發展的結果不同，且對美、中、台的經貿關係都會產生變化。2019年美中貿易戰的效應是，美中雙邊貿易額減少，但是美台貿易額因此增加。然而台灣對美國出口增加，卻因此可能有被美國財政部「主要貿易夥伴總體經濟暨匯率政策報告」盯上的壓力。

2019年的貿易戰，乃至2020年的疫情衝擊至今，兩岸之間傳產相關的中間財與資本財貿易萎縮，但是今年中國對台灣的ICT零組件與產品的採購卻大幅增加，原因是中國為對付美國的科技戰而積極拉貨、備貨。台灣的高科技產業，只要能繼續維持、提升在相關產業鏈的位階，不管未來美、中關係如何演變，仍將具備優勢。

至於傳統產業，包括石化、機械、運輸、鋼鐵、紡織等等，已經遭受貿易戰與公衛事件雙重打擊。且相關產業的出口，面臨較高的關稅壁壘，所以洽簽、加入自由貿易協定很重要。如果偏好雙邊的川普勝選，台美自貿協定是值得我國努力爭取的項目，先雙邊、再多邊是可以考慮的策略。如果著重多邊的拜登當選，則加入CPTPP非常關鍵。

未來CPTPP的主導國家無論是日本或美國，都是屬於重視多邊規範的先進國家。因此加入CPTPP的前提是必須符合WTO不歧視原則：在對外關係上須對來自所有會員之貨品給予同等最優惠待遇之「最惠國待遇」；在對內關係上則須對自會員進口之貨品給予與本國貨品同等待遇之「國民待遇」。因此，事先建立內部共識當屬必要。

(工商時報)