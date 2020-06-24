暖男陳其邁對決正妹李眉蓁，高雄這一場補選，值得視為2022年縣市長大選前哨戰！

國民黨在2018年贏得15席縣市長，1年多來的施政成績單，民眾輿論迄今已有一定程度的打分。新北市長侯友宜獨善其身，當然是藍營目前施政最為穩定的領頭羊，但餘下的藍營現任縣市長，兩年後是否都能夠成功連任？

畢竟大環境與年輕世代支持度，皆對國民黨此一「品牌」不利，個別縣市長作為有強有弱的「產品」，仍難逃月暈效應（Halo Effect）的影響。舉例來說，蘋果是全世界最有價值的品牌之一，主力產品線iPhone與iPad都強，透過消費者的好感與獨到的體驗，逐步也能拉抬原先不敵Windows陣營的Mac電腦市占率。

反之，HTC推出功能好又規格高的VIVE，但智慧型手機本業日暮西山，也連帶造成虛擬實境新趨勢產品無法成為第2根營運支柱。HTC雖然在2010年即躍升為世界百大品牌之一，但跌落股王寶座後，各項新產品銷售都難以達標。

從科技戰場回顧政壇廝殺。國民黨是百年老店，品牌形象越來越固化與僵化，對於年輕選民來說，老品牌距離遠，甚至有著天生的反感，如果不從「心」擦亮招牌，就算推出再好的產品，也還是很容易被品牌拖累。

本屆區域立委選戰，藍綠都推出多位新鮮素人與刺客，例如賴品妤與吳怡農就是訴求成功的新產品，不論當選與否，他們都更深化民進黨品牌迎合新世代口味。

綠營未來4年仍有執政優勢，母雞帶小雞，自然對於兩年後的縣市長大選勢在必得。藍營諸多現任縣市長，現在如果還沒有危機感，屆時又拿不出牛肉的話，連任之路確實不容樂觀。

尤其綠營在中央，能夠給位子歷練，更是能夠讓「產品」脫胎換骨。陳其邁在高雄市長敗選後，擔任行政院副院長，疫情前後公衛政策備受國人肯定，個人形象也搖身一變成了愛貓暖男。

至於能夠挺過上一波「討厭民進黨」民意考驗，能夠連任的綠營縣市長，接下來肯定都會爭取上位。包括「五星級」的桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、屏東縣長潘孟安等，皆是中央下一波的接班梯隊；擁有地方與中央的歷練與民意洗禮，他們的產品力，也越來越強化。

對於國民黨來說，歷經兩次總統大選挫敗，行之有年的黨內初選制度，是不是仍能找到最好的「產品」候選人？我們都知道，賈伯斯就是「獨裁為公」，才能讓蘋果品牌浴火重生，國民黨是否在谷底能夠誕生「一人救全黨」的強人，就要看誰願意不計毀譽挺身而出了。

（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）