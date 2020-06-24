台灣已超過兩個月未出現新冠肺炎本土病例，顯得非常安全，但病毒正在世界各地肆虐，確診病例新增速度驚人，不到兩周就從800萬突破到900萬例，北京也爆發二度疫情，全球進入新危險階段。一些國家是在解封後，因政府和民眾產生麻痺、鬆懈心態，因而重新擴散，可見新冠病毒的可怕，不容一絲疏忽。

台灣因「超前部署」，防疫卓然有成，彷彿身處桃花源，卻輕忽了境外疫情進入第二輪高峰期。各級政府逐漸放鬆管制，希望擴大消費，振興經濟，中央疫情指揮中心將記者會減為每周1次，指揮官陳時中甚至不務正業，到處行銷觀光，更有意無意流露參選意圖，讓人懷疑他究竟是疫情指揮官，還是觀光局長，或是準備參選的政客？

疫情發展絕不因主觀意志或個人期待而轉變，唯有保持高度警惕、維持防控強度、時刻做好準備，才能有效應對突如其來的危機。陳時中應回到疫情指揮中心，認真做好所有必要的超前部署，防範北京類似的意外在台灣發生。要知道，台灣沒有北京的應變經驗與能力，萬一爆發類似疫情，後果令人不寒而慄。

北京疫情二次爆發，相較1月初武漢爆發時資訊混亂、社會失序、治理失能，已做到資訊透明，真正落實「可防可控」4個字。首先，當地防疫體系的反應相當迅速，丰台新發地市場出現聚集感染，1周內就透過大數據找到所有接觸者，並透過大規模檢測主動發現感染者，立即隔離治療。從目前數據來看，因控制得力，此次爆發的第二代傳播基本結束，大部分傳播鏈被斬斷。

其次，北京形成一套「精準防疫模式」，可以在不封城、不打破社會運轉情形下，將防控範圍精確縮小到行政區、街道以及居民小區（社區）。北京城並未重現今年1至2月間，為了保證「絕對安全」而全面停擺的場景，各行各業生產、工作還在有序運作，生活物資供應和民眾心理也未受到嚴重衝擊。

北京能夠及時控制「二次爆發」，沒有重蹈歐美、中東、南韓等地疫情反覆的覆轍，根本原因在於大陸強大的治理能力，輔以科技大數據的關鍵技術，又以雄厚的篩檢容量、資源調動、醫療資源為後盾。相信北京的這一套精準高效的防疫體系，大陸一、二線城市也完全具備，將成為大陸參與疫後全球國力競爭的「核心競爭力」。

兩岸體制不同，台灣無從複製大陸的防疫模式，但陳時中身為疫情指揮中心指揮官，應認真研究北京控制疫情過程中的每一個步驟，哪一些是台灣可以採行的。大陸防控的關鍵之一是大規模核酸檢測，台灣若出現二次感染，真的還要繼續排斥普篩嗎？台灣長期維持本土零感染，是好事、幸事，但不能心存僥倖，要利用這一段時間對防疫體系進行全面檢查，拴緊每一顆螺絲。

北京二次爆發的最初源頭目前還是謎團，一種說法是大陸內部存在「隱形傳播鏈」，由無症狀感染者帶進溫度、溼度最適合病毒傳播的水產市場；另一種說法是病毒在低溫環境下存活時間久，不排除經由海外水產冷鏈運輸傳入。無論是哪種情況，都說明了病毒的傳播往往會透過人們忽略的途徑，悄悄滲入日常生活。

這對台灣而言是極大警示！隨著政府對境外學生、商務旅客入境放鬆管制，目前雖只限於低風險國家地區，也要求篩檢，但「隱形傳播鏈」帶進台灣的風險是否還是存在？另一方面，要警惕近期德國、美國肉品加工廠連續爆發群聚性疫情，台灣的跨境物流、冷鏈運輸、禽肉加工、果菜市場的安全性，也需要政府協同業界更嚴格把關。

台灣躲過第一波感染，不表示可以與病毒絕緣。醫界有一種觀點，認為台灣未曾發生大規模感染，代表沒有集體免疫能力，萬一發生群聚感染，後果將更可怕！

危機並未度過，但陳時中似乎自我感覺良好，認為天下太平，歌舞昇平。請問陳時中：你了解北京「二次爆發」的原因與背後意義嗎？你做好因應「二次爆發」的準備了嗎？要知道，萬一不幸爆發疫情，你不但沒有任何參選的可能，更將成為台灣的罪人。言盡於此，還不趕快回到崗位，專心防疫嗎？