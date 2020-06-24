中國國民黨是創建中華民國的開國政黨，也是主導制憲、建立五權憲法體制的核心政黨。但在二度失去政權後，它卻失去了靈魂，走錯了改革的方向，而且與過去100多年來創黨、建黨的核心價值切斷了連繫，竟然主動否定重要的思想傳承與珍貴的政治資產，選擇了自絕自棄之路。這正是民粹當道，問道於盲！

國民黨為了與民進黨爭奪對「台灣本土主義」的發言權，不但丟掉自己的「中國性」和「正統性」，而且進一步將九二共識付諸高閣，拒絕一中各表與兩岸和平的對話前提。它以為從此就可以揚棄「傾中統派」的包袱，成為新的主流勢力，但卻不知道，一旦否定了「一個中國」這項開展兩岸對話的基本前提，「中國國民黨」就變成了「台灣國民黨」，它不但不可能因此而重掌政權，而且還將失去原先的群眾基礎，反被民進黨所主導的台灣文化霸權徹底改造，在黨產淨空之後，變成無足輕重的小黨。

國民黨改革小組迄今尚未聽懂大陸方面的嚴詞警告，誤以為只要繼續掌握國民黨的黨機器，就可維持「國共對話」的先天優勢，並主導對大陸政策的發言權。但是，一旦否定了九二共識與一中各表，不但將丟失兩岸政策的話語權，也不再可能主導有關台海和平的任何倡議。這正是陷入民進黨設計的圈套，將九二共識與一國兩制畫上等號。其結果是，不但丟掉了被綠營徹底汙名化的包袱，同時也失去了兩岸對話的定海神針。這正是孫中山在1924年2月10日演講《三民主義》時著名的比喻，不但丟掉了苦力的竹槓，同時也丟失了致富翻身的彩票。

現在的國民黨不但看不清楚民進黨的陽謀，還天真的遐想與蔡政府公開競賽，比拚修憲的魄力與幅度，以博取「民主進步」之令譽，彰顯改革的決心。最引人側目的，是竟然追隨民進黨，否定五權憲法，提議修憲廢除監察院與考試院，並將兩院職掌移交給立法院和行政院。這真是平白送給民進黨政府的大禮。

但是國民黨卻忘卻了自己現在是在野黨，而維持五權憲法的有效運作、強而有力的監督行政權與執政者，並堅持獨立機關的自主運作，正是在野政黨對應執政黨大權獨攬、全面捧去的最重要制衡利器。

若是推動修憲，把五權憲法改為三權分立，將彈劾、糾正、審計、陽光四法等監察權移交立法院，並將考試公正、行政中立、文官保障及培訓等獨立權限交付行政院，卻正好讓民進黨政府稱心如意，藉此強化專政，為所欲為。這不但違背分權制衡的民主原理，且將導致台灣民主化的全面逆退，不但不是所謂的進步改革，反而將自斷手腳、自掘墳墓、自貽伊戚！無論從憲政理念、政治謀略或選舉成敗的角度觀之，都是極其嚴重的不智之舉。

堅持做好人、做好事、走正路、行大道的真理，不盲目跟從敵人，依樣葫蘆，有樣學樣，這才是國民黨的改革之道。

（作者為國立金門大學、中國文化大學教授）