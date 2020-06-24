最近，北京市民見面問候的話語從過去的「您吃了嗎」變成了「您做核酸檢測了嗎」，一方面反映「核酸檢測」已成為北京市民生活中的流行用語，另方面也折射出北京應對此次疫情反彈的行動力。

從6月11日通報發現新的本土新冠病例，並很快鎖定新發地批發市場源頭後，10天內北京共採集樣本量近300萬人，2000多個採樣點滿載運行。在人口超過2000萬的特大城市，迅捷的核酸檢測對防止疫情大規模傳播和精準施策至關重要。從北京的核酸檢測力，可窺見大陸社會治理的一些特點。

其一，以人民為中心的理念。發現疫情之後，北京通過大數據迅速鎖定了與新發地市場有關聯的人群，第一時間對這一群體展開了核酸檢測。隨後，對各類農貿市場、餐飲、快遞等人員進行檢測，對中高風險街廓、醫務人員、交通、超市、銀行等服務領域人員亦全面檢測。這些「應檢盡檢」人群的核酸檢測費用由醫保基金和財政共同負擔。

這既是為了全面調查與疫情源頭有關聯的可能病例，也是為了給民眾生活定心丸。在新冠肺炎的檢測和治療上，民眾不分階層、戶籍，享受的是同等待遇。世界上具備高效檢測能力和優質醫療資源的國家並不少，但對這一資源的分配，各國的側重並不盡相同。美國總統川普近日在競選集會上發表演講稱，「病毒檢測是把雙刃劍」，檢測越多確診越多，「所以我對我的人說『請放慢檢測速度』」。

但對大陸來說，每加快一次核酸檢測，意味著就增加了一點跑贏病毒傳播的機率。今年兩會期間，習近平在參加代表團審議時表示，中共沒有自己特殊的利益，在任何時候都把群眾利益放在第一位。人民至上、生命至上，保護人民生命安全和身體健康可以不惜一切代價。

其二，新舉國體制的效能。發生新疫情後，北京全市各小區（村）全面開展「敲門行動」，透過上門詢問、電話微信等多種方式，調查近期曾去過新發地批發市場的人員近20萬人，並以小區為單位就近安排核酸檢測。各大醫院從備戰狀態進入戰時狀態。協和醫院、中日友好醫院等均在幾十個小時內建成了數座核酸採樣「方艙」。數天內，北京具備核酸檢測能力的機構增加至128所，日檢測能力從之前的日均8000人增加到50萬人。

因新發地批發市場暫時休市而導致的蔬菜供應短缺問題，北京臨時開闢了新的交易場所，並從河北、山東等地緊急調度食品，保障市民菜籃子充足。

能在較短時間內實現各種資源的擴容、補充，離不開舉國體制的作用。這一體制雖有爭議，但在疫情面前，舉國體制可以在短時間內實現民眾利益的最大化。

新舉國體制還有利於民眾的團結。清華大學的一位留學生在今年的畢業典禮中說，新冠肺炎疫情爆發後，獲得了更深入瞭解中國的機會。「我從未見過任何一個國家像中國這樣，為扭轉困境，人民心甘情願團結一致犧牲個人利益，奉獻個人力量。」

其三，自我革新的精神內核。從武漢、湖北保衛戰到守護北京，大陸應對疫情的方式和能力在主動進化。一方面汲取了武漢的教訓，從一開始防控響應速度就非常快。另一方面也在審慎推進武漢的經驗。比如一開始疫情形勢比較嚴峻，北京沒有全市封城，而是有重點、分區域地實施防控。對中、高、低風險地區的劃分細化到了街道和小區。精準防控使得整個城市的經濟社會秩序不會停擺，大部分北京市民的生活依然如常。

其實，觀察大陸的發展和中共歷史，不難發現，自我革新的精神貫穿始終，中共並不是西方一些政客和媒體描述的一成不變的抽象符號，而是在不斷進步，能夠很快博采眾長，並充分適應現代挑戰的政黨。

北京可能仍有感染源存在，不能輕忽防控。北京疫情若能趨於穩定，有利於整個大陸的人心安定和復工復產，有利於全球產業鏈的復甦穩定，也有利於大陸台胞、台商的工作和生活。全球疫情尚面臨第二波風險，北京的做法極有效率，台灣應正視並以為借鏡。