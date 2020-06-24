「國民黨兩岸新論述」出爐，因為僅肯定九二共識的歷史貢獻，未明言未來是否繼續堅持，連戰、吳伯雄、馬英九等國民黨大老不滿，大陸也表示疑慮。建議案想要面面俱到，卻落得面面不討好，反映國民黨正處在改革的陣痛期。

建議案中最具爭議的，莫過於對九二共識的態度，大陸國台辦的回應，希望國民黨「明辨是非，堅持積極的大陸政策，珍惜和維護兩黨既有政治基礎」，其不滿可想而知。

南京大學台研所所長劉相平用金庸小說《天龍八部》中段譽的「六脈神劍」，妙喻九二共識，一開始有時靈、有時不靈，但靈不靈與段譽的內力、使用方法有關，不能怪六脈神劍。現在「六脈神劍」（九二共識）不靈，國民黨該檢討的是自己的身體虛弱，方法不對，不能因自身原因，就把六脈神劍給廢掉。

國民黨避提九二共識，當中既有台灣政治氛圍和主流民意的現實考量，也與九二共識去年被紅綠夾殺，習近平賦予新解，蔡英文將其等同於「一國兩制」，瞬間成了「票房毒藥」所致。

大陸涉台學者王英津近日撰文，憂心「藍綠政黨可能會聯手捍衛所謂的『中華民國主體性』，共同抗拒大陸方面的和平統一」。不可諱言，中華民國既是兩岸關係問題的最終癥結，也是台灣統獨爭議中的最大公約數。國民黨始終堅持捍衛中華民國，民進黨是在2020大選才跟著加入捍衛中華民國的行列，批評者認為國民黨新論述是拿香跟著民進黨拜，有欠公允。

中華民國既是藍綠最大公約數，也是紅藍在一中原則上的重要連結，三方都不該視為負資產，習近平曾說「願意為和平統一創造廣闊空間」，中華民國及其所代表的體制，絕對是未來兩岸走向政治談判時繞不過的坎，大陸與其迴避談論、片面當作不存在，倒不如提早正視此問題。