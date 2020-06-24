國民黨上上下下最近在吵「九二共識」，他們黨內搞得風風火火，卻讓蔡英文跟陳菊開心極了。

白話文來說，國民黨蠢到家，也無能到家。誰不知道2020大選國民黨慘敗，原因是韓國瑜剛選上高雄市長幾個月就要選總統？但是國民黨內沒有人敢碰韓國瑜，卻拿「九二共識」開刀，把自家的兩岸優勢打成劣勢，天下有這樣無能愚蠢的政黨嗎？

本來無一物，何處惹塵埃。連趙少康都說，如果國民黨當初不是韓國瑜選，換作朱立倫選，可能就有700萬票。國民黨慘敗的原因，哪裡是「九二共識」引起的？傻傻地開個所謂改革委員會，把自家資產拿來批鬥，變成所謂「改革派」與「反動派」的互鬥爛戲碼，這不是自己找事嗎？

國民黨這樣一搞，提名黃健庭出狀況的蔡英文總統可樂歪了。這樣一來，國民黨也沒有力氣去監督搞出「史上最大提名飛機」的蔡英文，更別提那位爭議滿身，遭立委踢爆目前高雄市在監察院有58案，包括3件彈劾、30案糾正等，「史上最爭議的監察院長提名人」陳菊了。

不只蔡英文與陳菊開心，另外一件大案子的主角，應該也會高興得睡不著。媒體揭露，蔡英文執政後，「幫推」、「投石」兩間公司陸續成立，4年來標到政府標案高達8千多萬，幕後主導疑為中華文化總會秘書長林錦昌、副秘書長李厚慶兩位綠營文宣要角，引發輿論大譁。

像這樣的案子，文宣幕僚大撈政府的錢，如果是國民黨執政，民進黨早就吵翻天，要求檢察總長備詢、總統府徹查。結果呢？國民黨水波不興，不痛不癢地批一下，然後把全部的力氣都在辯論「九二共識」。有這麼奇怪又愚蠢的行為嗎？國民黨中央為何放過文化總會這批人？有什麼道理不追查到底？

這些社會矚目的爭議大案，國民黨都無力監督，其他更付之闕如。日前，蔡總統核定晉升因「私菸案」扛責記大過的總統府警衛室主任陳敏華為少將，無視社會觀瞻，根本是把人民當「塑膠」，只有媒體批評蔡總統忘了整飭軍紀的承諾，請問國民黨中央在哪裡？如果連這種違背社會基本正義邏輯的事情，在野黨都不窮追猛打，那人民要這樣的在野黨做什麼？

藍營有人說，國民黨要改「九二共識」，是掉入「民進黨陷阱」。老夫認為，民進黨也沒這麼聰明厲害，完全是國民黨自己把頭提上來被砍。政權輪替後，兩岸關係大壞，台灣只能抱美國大腿，最近更被難堪爆出，美國總統川普隨時準備犧牲台灣，這難道不是蔡英文的無能嗎？

這個時候，國民黨輕輕放過了文化總會案，沒有在立法院杯葛陳菊的提名案，沒有抗議那位曾以「姦痿」來批評監察委員，現在大搖大擺去選高雄市長的陳其邁，更不檢討蔡英文讓台灣陷入險境，反而花最多力氣來清算（在執政8年帶來榮景，在2018年選舉也很火熱的）「九二共識」，拆掉祖先牌位，讓黨陷入內耗。這樣的國民黨，到底是無能，還是刻意想自殺？

不管是什麼原因，總之，蔡英文應該是開心極了。(作者為政治評論者)