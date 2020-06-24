誰都沒想到，原本預期會順利通過的陳菊任監察院長案，會因國民黨前縣長黃健庭生出如此巨大風波。從原本預期的裂解國民黨，變成民進黨集體反抗蔡英文。原本以為的諸葛亮等級錦囊妙計，變成賠了夫人又折兵。

如今提名陳菊，又因她長期擔任民進黨戰將，卻臨到要當院長才宣示「退出民進黨不參與政治」，惹起偌大爭議。等於說兩位蔡英文青睞的人選，都出現問題。這在在凸顯了蔡英文雖然以817萬票連任，勝過第一任的689萬票，但實際上政治影響力卻大不如第一任了。

坦白說，提名黃健庭就鞏固民進黨競爭優勢來看，是一記好招。國民黨自失去政權後，能提供給政治人物的位置非常有限，由於2018年曾短暫衝高人氣，奪下10多個縣市，也就注定了國民黨主席在2022這一仗當中，能提名的縣市很有限，頂多只能提名那種很難贏的縣市，地方派系恐怕也不想要。

既然國民黨給不出位置，民進黨卻給黃健庭這樣一位國民黨籍前縣長地位的人院長級的高位。許多沒位置的國民黨人就會嗅到機會，「以後對民進黨客氣點，也可能分到資源喔。」這對瓦解國民黨戰力絕對有幫助的。

當然，這一切要成真，得先能擺平綠營內部的反藍聲音而結果也出來-就是擺平不了。究竟是什麼原因造成？

外界分析多數聚焦在民進黨內部勢力反黃健庭，捍衛政治資源上面。但黨內敢這樣忤逆總統的意，總也要有底氣、有外援才敢如此，而現在外援是什麼？就是網路年輕人勢力。

事實上，民進黨現在也已經變成一種「網路治黨」的型態。2019年靠著通過同婚，以及香港反送中事件操弄「芒果乾」，這些招數支撐了辣台妹的網路聲量。到選舉後期，諸多平時不談也不想招惹政治的網紅，都加入與蔡英文合作的行列，讓迷戀蔡英文的流行，能跨出政治同溫層，滲透到一般年輕人身上，鞏固出蔡英文2020年選舉的絕對競爭優勢。

網路的支持，固然極可能有付費網軍的操弄，但大多數發言力挺的網友，其身分還是一般民眾。試想這些人挺你也拿不到錢，卻願意到了選舉時成日替你分享貼文，甚至創作圖文，為了你選可能落選吃不下睡不著，甚至與爸媽衝突，圖的是什麼？

就是一個「爽」字，一種參與偉大台灣國族聖戰的快感，一種因搶占到道德制高點，而可以鄙視保守父母師長的快感。而這就是提名黃健庭最失敗的地方了。一個出身國民黨、反同婚、美麗灣事件與社運團體槓上、官司纏身…，這種時候對於一個追求「爽」感的網友來說，當然是反黃才爽。

再者，國民黨都被三殺，總統立委大敗，韓國瑜也被罷免了，剿匪已經完成，用繼續裂解國民黨作為的理由，說服力也已然大減。最近台灣民意基金會的民調，就顯示罷韓成功後民進黨支持度大減13%。這對民進黨來說絕對是個警訊：狡兔死走狗烹，現在國瑜死，就可以檢驗英文了。雪上加霜的是8月15日高市長馬上要補選，陳其邁若得票難看，甚至落選，都是民進黨重傷，於是黃健庭只好快點落幕了。

政治人物的價值，最主要來自於工具性，「讓他得勢能修理誰」比「他能創造什麼正面價值」重要。前者能達成，後者無須論述得多認真，就能有說服力。反之，如果敵人都被剿滅了，人民就會放大檢視你的後者，認為你訴求的正面價值創造都只是空口說白話。

眼下民進黨拿陳菊一輩子走人權道路，年輕時被國民黨關過，來論述她當監察院長的正當性。民意究竟買單不買單？依據月初TVBS民調，39%民調認為陳菊不適任，僅27%民眾認同，就可得知主流民意並不認同陳菊。民進黨若要強度關山，且等著看民意的審判！(作者為網路媒體工作者)