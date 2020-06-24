清代名臣曾國藩說過一個故事：在一條狹窄的田埂上，有兩個人各自挑了重擔相對而來，兩人都要過去，但誰也不讓誰，因為誰要讓，誰就得從田埂上下去，站到水田裡，沾一腳泥。這時，來個一個旁觀者，他走上前去說，我下到田裡，你把擔子交給我，我替你挑會兒，你一側身，不就過去了嗎？這個旁觀者沾了一腳的泥，卻止住紛爭，解決困局。曾國藩把這個行為稱作「躬身入局」。

曾國藩說：「大抵謂天下事在局外吶喊議論，總是無益，必須躬身入局，挺膺負責，乃有成事之可冀。」我們在局外吶喊助威也好，謾罵詆毀也罷，除了發發牢騷，事實上都不能解決問題。中美對峙、兩岸對立下，台灣無論大至國際空間、經貿發展，小至近來的小明回台、陸生入境等等諸多問題，都是目前執政黨僵化的兩岸政策無法解決的。台灣人民固然希望保有民主自由的生活方式，維護國家主權尊嚴，但在兩岸經貿依存已深，人員往來交流密切的情況下，諸多衍生的問題與困局亟需解決之道。

事實上，中共早就對國民黨不抱期待，今年大選前的許多動作，如軍機航艦繞台、停止陸客自由行，乃至去年習近平的「一國兩制台灣方案」的講話，都顯示大陸對台灣選舉結果已經不再介意。大陸對於九二共識也興趣缺缺，對一中各表也難以容忍。這些都壓縮了國民黨兩岸政策的空間。中美對抗加劇，美國基於遏制中國的需要，對民進黨的支持也毫不掩飾，甚至有長期化的傾向。加上選舉失利、台灣內部意識型態變化與政治版圖移動，在某個意義上，兩岸的牌局只剩下民進黨、大陸與美國三家，國民黨已經被踢下牌桌。

這樣的結果對國民黨來說自然十分難堪，檢討兩岸論述的呼聲甚囂塵上，新任主席江啟臣也不負眾望提出國民黨的新論述。可惜的是這份新論述，對舊有的九二共識態度曖昧，又不見大膽新意，給人拿香跟拜的印象。與其說是重新出發的號角，更像是選舉失利的遁詞。

所謂九二共識就是在承認分裂歷史背景的前提下，雙方容忍對分裂現狀的解釋有所不同。兩岸互動的關鍵在於兩岸分裂現狀下互動的主體為何？實與民主人權無涉。民主與人權可以是兩岸人民共同追求的目標，也可以是統一的前提。許多國家和大陸建交也未見拿民主人權作為建交前提，國民黨以此作為兩岸交流的前提，不但本末倒置，也讓人懷疑交流的誠意。國民黨也可以不要九二共識，但在沒有可操作的兩岸論述就急於遮掩，這就好比一家牛肉麵老店生意下滑，股東檢討聲中，若只見說我們為何不賣牛排、壽司，為何沒有送玩具的兒童餐，怪罪湯頭太老，卻不思檢討是否老大心態、服務不佳或是營銷手法落後，豈不怪哉？

在各方嫌棄與汙名下，九二共識有如泥田，但是台獨早年不也是被醜化打壓得不見天日，時至今日民進黨不也打下一片江山。在民共僵持不下，中美對抗博奕中，國民黨可以袖手旁觀，或做一旁吶喊助威的小嘍囉，也可以不避閒言穢語，不計毀譽與一時得失，為民所苦，勇敢承擔。躬身入局，國民黨才有重返牌桌的機會。

（作者為退休大學教師）