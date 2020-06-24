當代的青年對1970年轟轟烈烈展開的「保釣運動」，可能因年淹代遠，早已無從追摹，再加上目前媚美日、反中的聲浪勢如海嘯，反正釣魚台遠在台灣基隆170公里海外，又僅是只有6.12平方公里的無人列島，歸屬於誰，又何關緊要？是以面對日本政府步步進逼，將釣魚台更名為「登野城尖閣」、步步蠶食的行為，豈止漠不關心，更有甚者，附和若干政治人物的「賣台」主張，認為釣魚台本就該歸屬日本的更是所在多有，相較於當時的熱血青年，真的讓人無言慨嘆。

釣魚台的歸屬問題，是在戰後複雜的政治情勢下衍生的，其中雖猶有許多糾結難解的問題，尚待進一步釐清，而釣魚台歸屬問題又直接牽涉到海權的畫分，對台灣漁民的影響至鉅，自命「愛台」的青年，居然表現得如此冷漠、冷血，真不知其心態究竟為何。

民進黨是全民選票託付的政黨，是在憲法賦予的權力下行使統治權的，當然應維護國家主權，面對日本從蠶食變為鯨吞，不立刻發表嚴正聲明，召見日本駐台官員飭戒，反而百般為日本迴護，將責任推拖於大陸的公務船，從總統府發言人的「我們會維護主權、也要維護區域和平與穩定」一語看來，根本就是一句虛文，這豈是政府應有的態度？

眾所周知，日本早已將釣魚台視為他們的禁臠，經常派船艦驅趕我國的漁船，更由於海權、漁場的關係，覬覦附近的海島，前此「沖之鳥」的改「礁」為「島」，就將其野心顯露無遺。更名改隸，向來是日本慣熟的「侵占」手法，企圖藉此「確認日本實際管轄權」，如果還默不作聲、沒有具體的反制動作，恐怕釣魚台就將永久歸屬於日本了。這不但使我國漁民將面臨無魚可捕的窘境，更是對我國主權的嚴重挑釁。

最荒唐的是我們的「助日」代表，不但首發「中共公務船」之論，更進一步為自己的無能失職找墊背，說什麼1971年的中華民國政府未提出抗議的謊言，企圖掩其過失；殊不知日本公然攘竊釣魚島，派艦艇驅趕漁民在先，大陸的公務船也不過因應此一舉動而護漁、護領土而已，倒因為果，簡直已有違「代表」職責。事實上，1970年代，據外交部資料顯示，當時政府早就提出嚴正抗議，謝長廷說「沒有查到」，顯然未熟諳於其本有的職分；如果連查都沒查，就是蓄意說謊，用以蒙騙對「保釣運動」完全陌生的台灣青年。謝長廷若怠忽職守，不聞蔡英文、外交部有若何責難之語，如此代表、如此政府，還能有什麼期待？

「保釣運動」忽忽已屆半個世紀之久，時移勢易，當年的憤青如今都已廉頗老矣。而目前的「愛台」青年，你們也都不再憤怒了嗎？自1970年代以來，「保釣」的動作從未歇止過，最近一次是2012年9月23日至9月25日間一場由宜蘭縣「釣魚台護漁委員會」發起的民間保釣行動，時任總統的馬英九全力支援，這才迫使日本政府放軟態度，願意協商。眾志成城，這就是民間與政府合力協作才能得到的成果。但是，反觀當今政府的軟弱畏怯，保釣，恐怕多半也是嘈嚷幾日，然後就偃旗息鼓、無疾而終了。

（作者為國立台灣師範大學教授）